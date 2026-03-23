logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nestašica dizela u Zagrebu: Gužve na pumpama uoči poskupljenja goriva u Hrvatskoj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na benzinskim pumpama u Hrvatskoj zabilježene su velike gužve uoči najavljenog poskupljenja goriva, a na nekima u Zagrebu pojavio se i problem nestašice dizela.

Gužve na pumpama uoči poskupljenja goriva u Hrvatskoj Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Evrosuper" će od ponoći poskupjeti sa 1,50 na 1,62 evra za litar, dok će "evrodizel" umjesto dosadašnjih 1,55 koštati 1.73 evra. "Plavi dizel" poskupljuje sa 0,89 na 1.19 evra po litru.

Gas u rezervoarima poskupljuje sa 1,70 na 1,99 evra za kilogram, a u bocama sa 2,40 na 2,57 evra za kilogram.

Ove cijene važiće samo na benzinskim pumpama izvan auto-puteva, dok će na auto-putevima biti tržišne, prenose hrvatski mediji.

Vlada je u okviru novog paketa mjera odlučila da zadrži regulaciju cijena, ali uz najveće dozvoljene iznose do sada.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da bi cijene goriva bez vladinih mjera bile još veće.

U Zagrebu na "Ininoj" benzinskoj pumpi stoji obavještenje da nema "evrodizela". 

(Srna)

Tagovi

Hrvatska gorivo cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ