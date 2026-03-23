"Nemamo interes da prodajemo po ovim cijenama": Zatvorena jedna od dvije pumpe u Udbini

Jedna od dvije pumpe u Udbini je zatvorena, dok ona druga u vlasništvu Ine radi samo do 13 časova.

Na pumpi koja je zatvorena pištolji za gorivo zakljuučani su katancima i zamotani plastičnim kesama. Vlasnik pumpe Amir Veladžić tvrdi da je ta odluka bila neizbježna.

"Donijeli smo odluku zato što nam je Vlada RH srezala cijene u korijenu. Plavi dizel nam je 20 centi ispod nabavne cijene, obični dizel 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da to prodajemo. Radnika treba platiti, a odakle", rekao je Veladžić za hrvatski RTL Danas.

Druga benzinska pumpa u Udbini je Inina, ali ona radi samo do 13 sati.

"Nije dobro. Ova naša radi do 13 sati, a najbliža je u Gračacu. Teško, stvarno teško", požalio se Nikola iz Udbine.

"Ja točim gdje stignem, puno hodam, puno radim. Sad je borba", dodao je Ante iz Udbine. Iz Ine navode da prate situaciju, ali zasad ne planiraju da produže radno vrijeme.

Veladžić predlaže da se Vlada Hrvatske odrekne akciza i uvede "plovni" PDV, da bi, kako kaže, imali barem dva do tri posto zarade. Mogli bismo da radimo, ali bez tih 11 do 14 centi mi ne možemo da preživimo", kaže vlasnik zatvorene pumpe.

Predsjednik Udruženja Glas preduzetnik Boris Podobnik smatra da će ovakvi slučajevi biti sve češći.

"Niko nije toliko jak da radi s gubitkom. To znači da ste Deda Mraz, poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo", rekao je.

Ministar privrede Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima.

"Dobiće moratorijum na otplatu kredita preko HAMAG BICRO-a. Vodimo računa i o njima", tvrdi Šušnjar.

Podobnik, međutim, smatra da je to dobar, ali nedovoljan korak.

"Mogu se smanjiti akcize za još 5 do 6 centi i PDV spustiti s 25 na 15 odsto. Ovo su teška vremena, država se mora i zadužiti", uvjeren je Podobnik.

