Banjalučki ili banjolučki: Znate li koji oblik je pravilan? Novi “Mondo Jezikolovac” donosi odgovor

Da li je pravilno reći banjalučki ili banjolučki? Aleksandra Savić u novoj epizodi “Mondo Jezikolovca” rješava čestu jezičku nedoumicu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Da li je pravilno reći “banjalučki” ili je, zbog načina na koji se mijenja ime Banja Luka, jedini ispravan oblik “banjolučki”?

Ovo je jedno od pitanja koje često izaziva nedoumice, a odgovor donosi naša Aleksandra Savić u novoj epizodi “Mondo Jezikolovca”.

Već znamo da se ime Banja Luka može pisati odvojeno ili spojeno, kao Banjaluka, kao i da se, kada koristimo odvojeno pisanje, obje riječi mijenjaju kroz padeže.

Ali šta se dešava kada od imena grada treba da izvedemo pridjev?

Da li je zbog porijekla imena grada pravilno koristiti samo oblik “banjolučki” ili je jednako ispravno reći “banjalučki”?

Odgovor bi mogao iznenaditi one koji su uvjereni da je samo jedan od ova dva oblika pravilan.

Pogledajte novu epizodu “Mondo Jezikolovca” u kojoj Aleksandra Savić rješava ovu čestu jezičku nedoumicu i saznajte koji oblik možete koristiti bez greške.