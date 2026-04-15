"Svi me pitaju za Partizan": Šta se dešava s najavljenim pojačanjem u Humskoj?

Bojan Jakovljević
Dušan Miletić i dalje nema potvrdu o transferu u KK Partizan, ali njegovi navijači ne prestaju da pitaju o tome.

Da li Dušan Miletić dolazi u Partizan

Već mjesecima unazad priča se o tome da bi Dušan Miletić mogao da obuče dres KK Partizan, međutim potvrde i dalje nema. Sve je i dalje u spekulacijama i pitanje je da li će Miletić od ljeta postati član crno-bijelih, posebno jer tek treba da za pregovarački sto sjednu trener Đoan Penjaroja, sportski direktor Žarko Paspalj i predsjednik Ostoja Mijailović.

A šta kaže Dušan Miletić? Srpski košarkaš koji nastupa za rumunski Kluž, i igra zaista vrlo kvalitetno ove sezone u ABA ligi, i dalje ništa ne zna o transferu - s tim da ga svi redom pitaju za to.

"Manje se priča, ali i dalje ljudi, kada me sretnu, uvijek pitaju o Partizanu. Prija pažnja, iako je ‘hajp’ opao... Ništa tu nije završeno i ja sam fokusiran na ovu sezonu, pa ćemo vidjeti", rekao je Dušan Miletić u razgovoru za "Meridijan Sport", gdje je upitan i šta bi lično volio da se dogodi.

"Šta bih volio, ne znam... Kad god sam nešto želio, nikad mi se nije ostvarilo. Košarka je sport u kojem nije važno šta čovjek voli, već šta je najbolje za njega i time se vodim", zaključio je centar iz Kosovske Mitrovice.

Ove sezone Miletić prosječno bilježi 7,9 poena u ABA ligi uz 4,4 skoka i 0,8 blokada.

