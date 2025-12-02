logo
Veliko priznanje za bivšeg košarkaša Partizana: Dušan Miletić MVP ABA lige

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Igrač Kluža nagrađen je za sjajne partije u novembru.

Dušan Miletić MVP novembra u ABA ligi Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada član rumunskog Kluža Dušan Miletić prograšen je za MVP-ja novembra u ABA ligi. Njegov tim je zabilježio maksimalan učinak u ovom mjesecu, dok je Miletić imao zapažene partije i u Evrokupu.

Dušan Miletić bilježio je 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistenciju uz indeks korisnosti 24,8 u novembru. Prosječno u sezoni bilježi 15,7 poena, 6,9 skokova i 1,6 asistenciju za indeks korisnosti 22,7.

Sada ga čeka okršaj protiv nekadašnjeg kluba 7. decembra i nema sumnje da će imati veliki motiv da ponovi dosadašnje partije. Miletić je bio u Partizanu od 2019. do 2022. godine, ali je većinu vremena proveo na pozajmici Borcu iz Čačka. Potom je igrao za Đironu, Šlonsk, Spartak i na kraju Kluž.

