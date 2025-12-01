logo
Bosna bijesna zbog termina derbija sa Zvezdom: "ABA liga izgubila takmičarski format, značaj i publiku"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
Sarajevski klub izrazio je nezadovoljstvo terminom duela sa Beograđanima.

Saopštenje KK Bosna zbog termina utakmice protiv Crvene zvezde Izvor: fiba.basketball

Košarkaški klub Bosna će sljedećeg ponedjeljka (8. decembar) dočekati Crvenu zvezdu u derbiju 9. kola ABA lige.

Meč je zakazan za 17.00 časova, čime su nezadovoljni u taboru "studenata" te su se danas oglasili saopštenjem za javnost.

"ABA liga je u dogovoru s Crvenom Zvezdom i Arena Sport TV zakazala utakmicu ABA lige kojoj je naš klub domaćin u ponedjeljak, 8. decembra u 17 sati.

Bezuspješno smo pokušavali pomjeriti datum održavanja utakmice, jer u roku od 48 sati igramo gostujuću utakmicu FIBA Evropa kupa u Oradei u Rumuniji (10. decembar u 18.00, op.a.).

Kada naši sportski razlozi nisu uvaženi, ABA liga donosi odluku da se sportski važna i atraktivna utakmica ABA lige igra u neatraktivnom terminu radnog dana.

Slično se dogodilo i kada smo domaću utakmicu igrali protiv podgoričke Budućnosti.

Ovim ABA liga potvrđuje odsustvo bilo kakvog sportskog značaja takmičenja, sportskog fer-pleja između učesnika te marketinšku i medijsku neatraktivnost utakmice, koju je potvrdio nosilac TV prava stavljajući utakmicu u manje gledanom terminu.

Postavljamo otvoreno pitanje javnosti i klubovima-vlasnicima lige o daljem smislu održavanja ovog koncepta lige koja je izgubila takmičarski format lige, regionalni karakter, rezultatski značaj i publiku", navode iz sarajevskog kluba.

Bosna je povratničku sezonu u regionalnom takmičenju započela uz tri poraza. Međutim, spojila je potom četiri pobjede i ravnopravno konkuriše za mjesto u Top 8 fazi, u kojoj će se naći po četiri najbolja tima iz obje grupe.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Jvc

Ne mogu iz Sa nikako da se ne zale na nesto. Koji god da je klub ili sport u pitanju.

