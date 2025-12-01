Bosna bijesna zbog termina derbija sa Zvezdom: "ABA liga izgubila takmičarski format, značaj i publiku"

Sarajevski klub izrazio je nezadovoljstvo terminom duela sa Beograđanima.

Košarkaški klub Bosna će sljedećeg ponedjeljka (8. decembar) dočekati Crvenu zvezdu u derbiju 9. kola ABA lige.

Meč je zakazan za 17.00 časova, čime su nezadovoljni u taboru "studenata" te su se danas oglasili saopštenjem za javnost.

"ABA liga je u dogovoru s Crvenom Zvezdom i Arena Sport TV zakazala utakmicu ABA lige kojoj je naš klub domaćin u ponedjeljak, 8. decembra u 17 sati.

Bezuspješno smo pokušavali pomjeriti datum održavanja utakmice, jer u roku od 48 sati igramo gostujuću utakmicu FIBA Evropa kupa u Oradei u Rumuniji (10. decembar u 18.00, op.a.).

Kada naši sportski razlozi nisu uvaženi, ABA liga donosi odluku da se sportski važna i atraktivna utakmica ABA lige igra u neatraktivnom terminu radnog dana.

Slično se dogodilo i kada smo domaću utakmicu igrali protiv podgoričke Budućnosti.

Ovim ABA liga potvrđuje odsustvo bilo kakvog sportskog značaja takmičenja, sportskog fer-pleja između učesnika te marketinšku i medijsku neatraktivnost utakmice, koju je potvrdio nosilac TV prava stavljajući utakmicu u manje gledanom terminu.

Postavljamo otvoreno pitanje javnosti i klubovima-vlasnicima lige o daljem smislu održavanja ovog koncepta lige koja je izgubila takmičarski format lige, regionalni karakter, rezultatski značaj i publiku", navode iz sarajevskog kluba.

Bosna je povratničku sezonu u regionalnom takmičenju započela uz tri poraza. Međutim, spojila je potom četiri pobjede i ravnopravno konkuriše za mjesto u Top 8 fazi, u kojoj će se naći po četiri najbolja tima iz obje grupe.

