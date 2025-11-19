Bosna deklasirala Bugare i izborila drugi krug FIBA Evropa kupa!

Sarajlije su trijumfovale razlikom od 27 poena.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Bosne igraće u drugom krugu FIBA Evropa kupa!

Tim Muhameda Pašalića deklasirao je večeras u Zetri, u meču šestog kola, ekipu Rilski Sportist iz Bugarske rezultatom 91:64 i na taj način, kao jedna od šest najboljih drugoplasiranih ekipa, stekao pravo nastupa u drugoj rundi.

Nakon egala u prvoj četvrtini, Bosna je tokom druge dionice uspostavila potpunu kontrolu nad dešavanjima na parketu. Prednost je iznosila i 13 poena (40:27), koliko je bilo i na ulasku u posljednju četvrtinu (60:47), u kojoj su Sarajlije postigle čak 31, a primile samo 17 poena.

Nisu večeras Bugari imali rješenje za razigranog Čejsa Odiža, koji se zaustavio na 28 poena. Od toga, 18 je postignuto van linije od 6.75 metara. Drugi strijelac "studenata" u večerašnjem meču bio je Đoko Đalić, koji je pobjedi doprinio sa 16 poena, uz 6 skokova i 2 asistencije.

BOSNA: Odiž 28, Jang, Atić 9, Halilović 6, Delalić 5, Gutić 6, Likić 2, Šalić 16, Joesar 4, Vest 4, Zubac 4, Kovačević 7.

RILSKI SPORTIST: Arnet 17, Karamfilov, Nikolov, Stouks 5, Tomas 2, Edvards 22, Kostov 3, Dimitrov 2, Georgiev, Vasov 5, Bačkov 4, Petrov 4.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)