logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosna protiv Subotičana traži treću uzastopnu pobjedu u ABA ligi

Bosna protiv Subotičana traži treću uzastopnu pobjedu u ABA ligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Sarajlije dočekuju tim Spartaka u subotu od 17.00 časova.

kk Bosna kk cedevita olimpija ABA liga Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Košarkaški klub Bosna vezao je dva trijumfa u ABA ligi (Beč 71:68, Zadar 77:78), a priliku da uknjiži treću imaće sutra uveče.

Prvog dana vikenda, Sarajlije će dočekati subotički Spartak (17.00), koji je na odličan način otvorio sezonu. Na to je, u najavi utakmice, ukazao i trener "studenata" Muhamed Pašalić.

"Spartak je ekipa koja ove sezone igra odlično, a to najbolje pokazuje skor od četiri pobjede i samo jednog poraza u ABA ligi. Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv tima koji ima jasan sistem i mnogo energije. Mi se fokusiramo na sebe, na to da odigramo čvrsto, agresivno i sa pravim pristupom od prvog minuta. Očekujem reakciju igrača nakon utakmice u Španiji (poraz od Mursije 87:63, op.a.). Igramo pred našim navijačima i želimo da im pružimo dobru partiju i novu pobjedu", istakao je Pašalić.

Četiri dana poslije utakmice sa Subotičanima, Bosna će 19. novembra dočekati Rilski Sportist, u odlučujućoj utakmici za plasman u drugi krug FIBA Evropa kupa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Bosna KK Spartak Subotica Muhamed Pašalić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC