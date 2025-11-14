Bosna protiv Subotičana traži treću uzastopnu pobjedu u ABA ligi

Sarajlije dočekuju tim Spartaka u subotu od 17.00 časova.

Košarkaški klub Bosna vezao je dva trijumfa u ABA ligi (Beč 71:68, Zadar 77:78), a priliku da uknjiži treću imaće sutra uveče.

Prvog dana vikenda, Sarajlije će dočekati subotički Spartak (17.00), koji je na odličan način otvorio sezonu. Na to je, u najavi utakmice, ukazao i trener "studenata" Muhamed Pašalić.

"Spartak je ekipa koja ove sezone igra odlično, a to najbolje pokazuje skor od četiri pobjede i samo jednog poraza u ABA ligi. Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv tima koji ima jasan sistem i mnogo energije. Mi se fokusiramo na sebe, na to da odigramo čvrsto, agresivno i sa pravim pristupom od prvog minuta. Očekujem reakciju igrača nakon utakmice u Španiji (poraz od Mursije 87:63, op.a.). Igramo pred našim navijačima i želimo da im pružimo dobru partiju i novu pobjedu", istakao je Pašalić.

Četiri dana poslije utakmice sa Subotičanima, Bosna će 19. novembra dočekati Rilski Sportist, u odlučujućoj utakmici za plasman u drugi krug FIBA Evropa kupa.

