logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Treća uzastopna pobjeda Bosne: "Studenti" bolji od Poljaka u FIBA Evropa kupu

Treća uzastopna pobjeda Bosne: "Studenti" bolji od Poljaka u FIBA Evropa kupu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Bosne ostvarili su treću uzastopnu pobjedu u FIBA Evropa kupu, savladavši poljski Start iz Lublina rezultatom 79:70 u četvrtom kolu grupe.

kk Bosna kk cedevita olimpija ABA liga Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

"Studenti" su se vratili u dvoranu Mirza Delibašić (Skenderija) nakon što je dvorana "Zetra" zauzeta zbog evroligaškog meča izmeđa Dubaija i Hapoela, koji će biti odigran bez publike.

I zabilježili trijumf protiv Poljaka, kojima su se revanširali za poraz u prvom kolu.

Bosna - Start Lublin 79:70 (19:15, 18:9, 18:20, 24:26)

Bosna je sada nadomak ovjere drugog mjesta u grupi i korak bliže plasmanu u drugu fazu takmičenja.

Utakmica je počela furiozno za Sarajlije koji su poveli 17:2, ali su potom Poljaci napravili seriju od 11:0 i vratili se rezultatski u utakmicu.

Na početku drugog perioda, dvjema trojkama Džeroda Vesta i potom jednom Edina Atića, Bosna je stigla do dvocifrene prednost +12 (28:16), a na poluvrijeme se otišlo sa sigurnih 37:24.

Treća četvrtina donijela je novi rast razlike - +18 (45:27), ali je potom uslijedila velika kriza sarajevskog tima pa su gosti smanjili na "minus šest"( 49:43).

Ipak, Đoko Šalić je odgovorio sa dvije ključne trojke, pa se u posljednju četvrtinu ušlo sa prednošću "studenata" od 55:44.

Na tri i po minuta prije kraja, Vest je ponovo odveo Sarajlije na "plus 15" i utakmica je bila riješena.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Vest sa 18 poena, osam skokova i šest asistencija. Po 13 poena ubacili su Majkl Jang i Janari Josar, dok je Šalić dodao 10 poena. U poljskom taboru prvo ime susreta bio je Tevin Mek sa 24 poena i sedam skokova.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bosna FIBA Evropa Kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC