Treća uzastopna pobjeda Bosne: "Studenti" bolji od Poljaka u FIBA Evropa kupu

Košarkaši Bosne ostvarili su treću uzastopnu pobjedu u FIBA Evropa kupu, savladavši poljski Start iz Lublina rezultatom 79:70 u četvrtom kolu grupe.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

"Studenti" su se vratili u dvoranu Mirza Delibašić (Skenderija) nakon što je dvorana "Zetra" zauzeta zbog evroligaškog meča izmeđa Dubaija i Hapoela, koji će biti odigran bez publike.

I zabilježili trijumf protiv Poljaka, kojima su se revanširali za poraz u prvom kolu.

Bosna - Start Lublin 79:70 (19:15, 18:9, 18:20, 24:26)

Bosna je sada nadomak ovjere drugog mjesta u grupi i korak bliže plasmanu u drugu fazu takmičenja.

Utakmica je počela furiozno za Sarajlije koji su poveli 17:2, ali su potom Poljaci napravili seriju od 11:0 i vratili se rezultatski u utakmicu.

Na početku drugog perioda, dvjema trojkama Džeroda Vesta i potom jednom Edina Atića, Bosna je stigla do dvocifrene prednost +12 (28:16), a na poluvrijeme se otišlo sa sigurnih 37:24.

Treća četvrtina donijela je novi rast razlike - +18 (45:27), ali je potom uslijedila velika kriza sarajevskog tima pa su gosti smanjili na "minus šest"( 49:43).

Ipak, Đoko Šalić je odgovorio sa dvije ključne trojke, pa se u posljednju četvrtinu ušlo sa prednošću "studenata" od 55:44.

Na tri i po minuta prije kraja, Vest je ponovo odveo Sarajlije na "plus 15" i utakmica je bila riješena.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Vest sa 18 poena, osam skokova i šest asistencija. Po 13 poena ubacili su Majkl Jang i Janari Josar, dok je Šalić dodao 10 poena. U poljskom taboru prvo ime susreta bio je Tevin Mek sa 24 poena i sedam skokova.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)