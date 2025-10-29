Druga pobjeda Bosne u Evropi: "Studenti" pokorili Bugarsku!

Poslije pobjede nad Mursijom sarajevska Bosna nadigrala i bugarski Rilski.

Izvor: Facebook/KK Bosna

Košarkaši Bosne takmičenje u FIBA Evropa kupu počeli su porazom od Lublina, ali su potom vezali dvije pobjede.

„Studenti“ su prije osam dana savladali Mursiju, a ove srijede stigli su do nove pobjede, pobijedili su bugarski Rilski u gostima - 65:56.

Nakon što je Bosna u subotu ispustila 16 razlike protiv Cedevita Olimpije, ni ovog puta nije mogla bez drame, ali je ona bila daleko manja i na kraju nije uticala na konačni ishod.

Uspio je Rilski da sa „minus 17“ stigle na „samo“ osam poena zaostatka u posljednjoj četvrtini, ali su Sarajlije ipak rutinski priveli meč kraju i na kraju stigli do pobjede.

Nakon pobjede „studenata“ sve četiri ekipe u grupi A imaju isti učinak – po pobjedu i poraz.

Sljedeći meč u FIBA Evropa kupu Bosna igra naredne srijede protiv Lublina u Sarajevu, a u međuvremenu će dočekati Beč u okviru ABA lige.

Bosnu je do pobjede predvodio Miralem Halilović koji je upisao dabl-dabl sa 14 poena i 11 skokova, a Edin Atić i Džerod Vest su postigli po 11 poena. Najefikasniji u poraženoj ekipi bili su Kamau Sotuks sa 18 i Alan Arnet sa 14 poena.