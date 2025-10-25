Novi poraz Bosne u ABA ligi: "Studenti" ispustili 13 poena prednosti u posljednjih pet minuta!

Košarkaši Bosne bili su na pragu prve pobjede u ABA ligi, ali onda je došlo posljednjih pet minuta utakmice...

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Nakon senzacionalne pobjede u FIBA Evropa kupu protiv Mursije, košarkaši Bosne doživjeli su novi poraz u ABA ligi. „Studenti“ su u Zetri poraženi od Cedevita Olimpije, iako su sredinom posljednje četvrtine imali čak +13, ali su uspjeli da to prokockaju do kraja, morali i loviti zaostatak da bi se na kraju otišlo u produžetak. Na kraju su gosti slavili sa 96:92.

KK Bosna – KK Cedevita Olimpija 92:96 (14:20, 27:19, 27:16, 19:32, 5:9)

Nakon početnog vođstva Cedevita Olimpije, košarkaši Bosne napravili su seriju i stigli do prednosti 7:2. Uzvratili su gosti ekspresno se deset vezanih poena (7:12). Gosti su na pauzu otišli sa šest poena prednosti (14:20).

Bosna je u drugu dionicu ušla fantastično i serijom 10:1 stigla do prednosti 24:21. Do kraja prvog poluvremena igralo se koš sa koš, a Odiž trojkom donio je „studentima“ prednost na poluvremenu rezultatom 41:39.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Drugo poluvrijeme Halilović otvara sa sjajnim zakucavanjem kojim je podigao publiku u Zetri na noge, a nakon pet minuta igre u nastavku Bosna je imala šest poena prednosti (53:47). Tri minute prije kraja ovog dijela, Bosna je poenim Džeroda Vesta stigla do devet poena razlike (60:51). Na 40 sekundi prije kraja Atić trojkom donosi „studentima“ +10, da bi i Delalić pogodio uz zvuk sirene za 68:55 pred posljednjih 10 minuta.

U uvodnim minutama posljednje četvrtine Bosna je povećala prednost na 16 poena (73:57), nakon čega su gosti vezali pet poena. Prekinuo je tu mini-seriju Vest trojkom sa 10 metara. Sjajnim zakucavanje Stjuarta gosti prilaze na -11, dok na drugoj strani Atić polaganjem čuva dvocifrenu prednost Bosne.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Zakucao je i Atić sjajno na četiri i po minute prije kraja (81:68), da bi gosti nakon toga vezali pet poena zbog čega je Muhamed Pašalić bio prisiljen da zove tajm-aut. Nekoliko grešaka košarkaša Bosne i gosti su prišli na samo četiri poena zaostatka tri minuta prije kraja.

Promašio je nakon toga Jang šut za tri, a Cedevita Olimpija na drugoj strani upisala 11. vezani poen i prišla samo na koš zaostatka. Jang nije pogodio ni sa poludistance u narednom napadu, a Nikolić sa linije za slobodna bacanja doveo svoj tim na poen zaostatka.

Period posta košarkaša Bosne prekinuo je Odiž sa dva pogotka iz slobodnih bacanja za 83:80. na 1:27 prije kraja gosti su izjednačili u Zetri – 83:83.

Na drugoj strani Delalić koristi dva bacanja, a onda Nikolić pogađa trojku za prednost Cedevita Olimpije pred posljednji minut.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Pogodio je i Vest dva slobodna bacanja za novu prednost Bosne. Škara na drugoj strani pogađa samo jedno bacanje za 87:87 – 25 sekundi prije kraja.

Promašio je Vest šut za pobjedu pa smo gledali i produžetak u Zetri u kojem su se bolje snašli gosti i slavili sa četiri poena razlike.