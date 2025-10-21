Uspjela šok terapija Bosne: "Doživotni počasni Srbin" nedovoljan Špancima u Sarajevu!

Košarkaši Bosne upisali su u utorak prvu pobjedu u FIBA Evropa kupu.

Izvor: Fiba basketball

Šok terapija i ostavka trenera Aleksandra Damjanovića podigla je košarkaše Bosne!

Nakon neuspjeha na gostovanju u poljskom Lublinu (90:60), "studenti" su zabilježili prvu pobjedu u dvorani "Zetra" u Sarajevu.

BOSNA - MURSIJA 87:72 (22:17, 26:21, 21:14, 18:20)

Ekipu je u utorak vodio doskorašnji Damjanovićev pomoćnik Muhamed Pašalić, čiji su izabranici odlično počeli i poslije prve četvrtine stekli pet razlike, da bi prvenstveno zahvaljujući Džerodu Vestu i Edinu Atiću uspjeli da u drugom periodu odu na velikih "plus 18".

Ipak, Špance je u "igru" vratio nekadašnji igrač Crvene zvezde, Kanađanin Dilan Enis, pa su gosti uspjeli da smanje prije samog odlaska na odmor na podnošljivih "minus 10" (48:38).

Enis je samo nekoliko mjeseci proveo u Srbiji, igrajući za Megu i Zvezdu, ali je priznao da taj period od juna do aprila 2018. godine, nikad neće zaboraviti s obzirom da je dobio srpski pasoš. Često je u intervjuima govorio da je "doživotni počasni Srbin".

Izvor: MN PRESS

Bosna je međutim, još bolje počela u trećem kvartalu i serijom 6:0 ponovo stekla osjetnu prednost, a goste iz Španije nikako nije služio šut za tri poena (samo tri pogođene iz dotad 17 pokušaja, ukupno 28/9), da bi Atićevom trojkom Sarajlije otišle na "plus 20" (60:40).

Već tada je bilo jasno da će Španci napustiti Sarajevo sa prvim porazom u ovom takmičenju.

Najefikasniji u sarajevskoj ekipi bili su Edin Atić (19), Čejs Odidž (15) i Džerod Vest (14), a dvocifren učinak ostvarili su još i Đoko Šalić (13), te Miralem Halilović sa 10 poena.

Kod gostiju iz Španije, jedini s dvocifrenim učinkom bili su već pomenuti Elis, koji je utakmicu u Sarajevu završio sa 15 koševa, dok je dva manje ubacio i Hrvat Toni Nakić.

(MONDO)