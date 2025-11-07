Bosna izdržala seriju ludih preokreta u Zadru: Drugi trijumf Sarajlija u ABA ligi

Nevjerovatan meč u Zadru na kraju ipak pripao gostima iz Sarajeva.

Izvor: ABA Liga/KK Zadar/Zvonko Kucelin

Košarkaši sarajevske Bosne upisali su drugi trijumf u ABA ligi, a prvi gostujući. Sarajlije su slavile u Zadru 78:77, te tako ostvarile važnu pobjedu kojom su krenule ka sredini tabele u grupi B.

Bio je ovo meč u kojem je viđeno nekoliko velikih preokreta, sjajna druga, a katastrofalna treća četvrtina bh. predstavnika na Jadranu. I nakon velikog minusa u četvrtoj četvrtini, Bosna je smogla snage da slavi na hrvatskom primorju.

ZADAR - BOSNA 77:78 (21:23, 13:23, 22:8, 21:24)

Gosti su od samog starta meča pokazali da mogu parirati Zadranima, pa su već sredinom prve četvrtine napravili osjetniju prednost. Imala je Bosna u nekoliko navrata sedam poena prednosti, čak u jednom trenutku i "plus devet", ali su košarkaši Zadra serijom 7:0 u finišu prvog kvartala vratili neizvjesnost i najavili seriju preokreta u ovom meču.

Ipak, druga četvrtina u potpunosti je pripala gostima iz Sarajeva, koji su u posljednjem minutu prvog poluvremena stekli maksimalnih 14 poena prednosti (32:46), a u ovom periodu igre ubacili su deset poena više od protivnika.

Nevjerovatnom serijom 19:3 Zadrani su potpuno okrenuli tok meča na svoju stranu početkom nastavka. Sredinom treće četvrtine, za četiri minuta, napravili su 12:0, čime se prednost "studenata" u potpunosti istopila. Na kraju je ovaj kvartal završen rezultatom 22:8 u korist razigranog domaćina.

Izvor: ABA liga/KK Zadar/Marko Vidić

Potpuno se u tim trenucima raspala igra "studenata", koji su dozvolili rivalu da i u odlučujućoj četvrtini sve kontrolišu do samog finiša, kada je viđen novi preokret. Stigao je Zadar do 67:60 na nešto manje od šest minuta do kraja susreta, izgledalo je da će gosti teško da se vrate iz rezultatskog minusa, ali su se još jednom digli iz pepela i na kraju upisali minimalan trijumf.

Džerod Vest na kraju je bio najefikasniji igrač Bosne sa 20 poena, uz šest asistencija, Majkl Jang ubacio je poen manje, dok je Miralem Halilović susret završio sa dabl-dabl učinkom - 17 poena i 10 skokova. Zadranima nije pomogla ni odlična partija Vladimira Mihailovića, koji je ubacio 22 poena, a dvocifren učinak imali su još Marko Ramljak (13 poena), Lovro Mazalin (11) i Luis Henri Bič (10).

U narednom kolu, koje je na programu 15. novembra, Bosna će ugostiti subotički Spartak, uz Dubai jedini neporažni tim na Jadranu.

Podsjetimo, i drugi bh. predstavnik upisao je danas trijumf. Igokea je slavila, takođe protiv rivala iz Hrvatske, a savladan je Split 93:85.



