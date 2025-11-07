Igokea m:tel srušila Split: Bivši as Budućnosti riješio meč u Laktašima!

Nakon dva vezana poraza (Kluž i Trst), Aleksandrovčani su se vratili na pobjednički kolosijek.

Igokea m:tel je ponovo na pobjedničkom putu.

Nakon što su u prethodne dvije takmičarske utakmice doživjeli ubjedljive poraze u duelima sa Klužom (106:84) i Trstom (115:90), Aleksandrovčani su večeras pred domaćom publikom savladali Split (93:85) u šestom kolu ABA lige i trenutno su na omjeru od četiri pobjede i jednog poraza u regionalnom takmičenju.

U ranoj fazi meča Igokea m:tel je ostala bez plejmejkera Džekvana Luisa, koji je u petom minutu, držeći se za koljeno, uz bolnu grimasu iznešen sa parketa. Ipak, uprkos velikom hendikepu, ekipa Nenada Stefanovića izvojevala je pobjedu, a ključne poene postigao je dugogodišnji prvotimac Budućnosti Petar Popović, koji je na oko minut do kraja postigao trojku za plus 8 (91:83) svog tima, koliko je bilo i nakon isteka završne dionice.

Splićanima je pripala prva četvrtina (22:23) nakon što je Dario Drežnjak skoro sa polovine terena pogodio trojku sa zvukom sirene. Uvodni minuti drugog kvartala pripali su domaćima, koji su serijom 9:0 odmakli na 31:23, ali je ekipa iz Dalmacije na minut do kraja prvog poluvremena bila na samo korak zaostatka (42:41).

Mini-serijom kapitena Dragana Milosavljevića u posljednjih 60 sekundi druge četvrtine Igokea je na "veliki odmor" ptišla uz prednost od šest poena (47:41). Split je u trećem kvartalu u par navrata prepolovio zaostatak, ali je u posljednjem minutu tog perioda Marko Jeremić uz dvije trojke održao osjetniju prednost na strani Aleksandrovčana (73:65) pred odlučujućih 10 minuta.

Bili su domaći na plus 10 (82:72) polovinom posljednjeg kvartala, napravivši seriju 7:0. Prišao je Split na pet poena zaostatka (88:83) na 107 sekundi do kraja, ali je odmah u narednom napadu Igokee Petar Popović postigao ključnu trojku za, pokazalo se, ovjeru pobjede.

Košarkaši Igokee će i naredne dvije zvanične utakmice odigrati na parketu u Laktašima. Za deset dana, sa početkom u 13.00 časova, igrači Nenada Stefanovića će dočekati Partizan u okviru sedmog kola ABA lige, dok će samo dva dana kasnije biti domaćini Vircburgu u petoj rundi grupne faze FIBA Lige šampiona.

IGOKEA M:TEL: Luis, Milovanović, P. Popović 15, Gavrilović 16, Mustapić, Ilić, Antunović 3, N. Popović 4, Bes 11, Milosavljević 15, Simanić 17, Jeremić 12.

SPLIT: Majers 5, Sikirić 10, Antičevič, Jordano 17, Perasović 6, Kučić 8, Svoboda 3, Drežnjak 6, Dragić 9, Stivens 9, Radošević 9, Marineli 3.

