Nižu se ostavke u Partizanu: Uz Željka Obradovića otišla još dvojica trenera

Autor Dragan Šutvić
KK Partizan oslabljen ulazi u nastavak sezone jer poslije Željka Obradovića i dvojica njegovih pomoćnika podnose ostavke.

Đozep Marija Iskjerdo napustio Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Željko Obradović podnio je ostavku u KK Partizan, ali neće samostalno napustiti klub. Isto to odlučili su da urade i neki njegovi saradnici. Čuli smo od predsjednika kluba Ostoje Mijailovića da je Vladimir Androić takođe podnio ostavku iz moralnih razloga pošto je najbolji prijatelj Željka Obradovića, dok se danas od crno-bijelih boja oprostio i Đozep Marija Iskjerdo.

U pitanju je Španac koji je u Partizanu još od 2021. godine, odnosno došao je zajedno sa Željkom Obradovićem. Trofejni trener doveo ga je u Fenerbahče još 2013. godine i zajedno su sarađivali sve ove godine.

Inače, radi se o nekadašnjem košarkašu čija karijera nije bila naročito interesantna i već sa dvadeset godina počeo je da radi u Huventudu na mjestu asistenta. Sada već davne 1999. godine napredovao je do šefa prvog tima, potom je bio u još nekoliko manjih klubova, sa izuzetkom rada u Real Madridu kao asistent.


Na ovu poziciju vraća se s dolaskom Željka Obradovića u Fenerbahče, pošto ga je dobro poznavao iz Španije.

Dok se čeka imenovanje Žarka Paspalja za novog sportskog direktora, potom i odluka o novom treneru što će najvjerovatnije biti Andrea Trinkijeri, ostaje da se vidi ko će voditi Partizan u narednoj evroligaškoj utakmici koja je na programu već u četvrtak protiv Bajerna u "Beogradskoj areni".

Za sada postoje dvije opcije - prva je da to bude Aleksandar Matović koji je i ranije bio "vatrogasac" u Humskoj, a druga da ekipu ipak vodi Mirko Ocokoljić koji je i posljednji došao u stručni štab Željka Obradovića.

