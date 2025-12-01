Sad je jasno ko će voditi Partizan: Željkov najbolji prijatelj podnio ostavku sa njim

Ko će voditi Partizan u nedjelji poslije ostavke Željka Obradovića? Sve su prilike da će to biti vječiti "vatrogasac" u crno-bijelom taboru Aleksandar Matović.

Željko Obradović ne ide sam iz Partizana. Zajedno sa njim ostavku je podnio Vladimir Androić, njegov asistent i najbolji prijatelj. To je otkrio predsjednik kluba Ostoja Mijailović u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" tokom koje je iznio niz novih detalja u slučaju odlaska Željka Obradovića iz Partizana.

"Vladimir Androić je takođe podnio ostavku iz moralnih razloga kao Željkov najbolji prijatelj, usvojili smo je, ostali ljudi su ostali i nastaviće da rade", naglasio je Ostoja Mijailović.

O novom treneru nije spomenuo ni riječ, čak je izbjegao pitanje o Andrei Trinkijeriju sa kojim je bio u svađi od njegovog odlaska, prebacivši taj teret na novog sportskog direktora. To će najvjerovatnije biti Žarko Paspalj koji neće imati rok kada je u pitanju postavljanje novog šefa stručnog štaba i moguće je da Partizan u četvrtak protiv Bajerna krene sa nekim od pomoćnika.

"Nema roka, imamo stručni štab", rekao je Mijailović podsjetivši na slučaj Tomislava Tomovića u Crvenoj zvezdi koji je dobio meč protiv Fenerbahčea kada je smijenjen Janis Sferopulos, a prije imenovanja Saše Obradovića.

To najverovatnije znači da će Aleksandar Matović voditi Partizan na toj utakmici, što mu neće biti prvi put u karijeri, a uz njega će biti Mirko Ocokoljić. I dalje nije poznato kakav je status Hosea Marija Iskjerda, još jednog člana stručnog štaba, koga navodno nije bilo na treningu u subotu u "Beogradskoj areni".

Aleksandar Matović (47) je trener iz Čačka koji je u karijeri prije svega radio u mlađim kategorijama Partizana i Borca. Prvi trenerski posao imao je u beogradskoj Superfundu, a onda je bio pomoćnik Draganu Šakoti u AEK-u, pa Vladi Šćepanoviću u Budućnosti. Takođe je u Partizanu sarađivao sa Miroslavom Nikolićem, Nenadom Čankom, Andreom Trinkijerijem, pa Željkom Obradovićem. U nekoliko navrata je i samostalno vodio Partizan.

Radio je sa mnogim košarkašima koji su izlazili na NBA draft, pomogavši tako Kleju Tompsonu, Goranu i Zoranu Dragiću, Aronu Gordonu, Džošu Robertsu, Bogdanu Bogdanoviću...

