logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sad je jasno ko će voditi Partizan: Željkov najbolji prijatelj podnio ostavku sa njim

Sad je jasno ko će voditi Partizan: Željkov najbolji prijatelj podnio ostavku sa njim

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ko će voditi Partizan u nedjelji poslije ostavke Željka Obradovića? Sve su prilike da će to biti vječiti "vatrogasac" u crno-bijelom taboru Aleksandar Matović.

Aleksandar Matović novi trener KK Partizan Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Željko Obradović ne ide sam iz Partizana. Zajedno sa njim ostavku je podnio Vladimir Androić, njegov asistent i najbolji prijatelj. To je otkrio predsjednik kluba Ostoja Mijailović u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" tokom koje je iznio niz novih detalja u slučaju odlaska Željka Obradovića iz Partizana.

"Vladimir Androić je takođe podnio ostavku iz moralnih razloga kao Željkov najbolji prijatelj, usvojili smo je, ostali ljudi su ostali i nastaviće da rade", naglasio je Ostoja Mijailović.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

O novom treneru nije spomenuo ni riječ, čak je izbjegao pitanje o Andrei Trinkijeriju sa kojim je bio u svađi od njegovog odlaska, prebacivši taj teret na novog sportskog direktora. To će najvjerovatnije biti Žarko Paspalj koji neće imati rok kada je u pitanju postavljanje novog šefa stručnog štaba i moguće je da Partizan u četvrtak protiv Bajerna krene sa nekim od pomoćnika.

"Nema roka, imamo stručni štab", rekao je Mijailović podsjetivši na slučaj Tomislava Tomovića u Crvenoj zvezdi koji je dobio meč protiv Fenerbahčea kada je smijenjen Janis Sferopulos, a prije imenovanja Saše Obradovića.

To najverovatnije znači da će Aleksandar Matović voditi Partizan na toj utakmici, što mu neće biti prvi put u karijeri, a uz njega će biti Mirko Ocokoljić. I dalje nije poznato kakav je status Hosea Marija Iskjerda, još jednog člana stručnog štaba, koga navodno nije bilo na treningu u subotu u "Beogradskoj areni".

Aleksandar Matović (47) je trener iz Čačka koji je u karijeri prije svega radio u mlađim kategorijama Partizana i Borca. Prvi trenerski posao imao je u beogradskoj Superfundu, a onda je bio pomoćnik Draganu Šakoti u AEK-u, pa Vladi Šćepanoviću u Budućnosti. Takođe je u Partizanu sarađivao sa Miroslavom Nikolićem, Nenadom Čankom, Andreom Trinkijerijem, pa Željkom Obradovićem. U nekoliko navrata je i samostalno vodio Partizan.

Radio je sa mnogim košarkašima koji su izlazili na NBA draft, pomogavši tako Kleju Tompsonu, Goranu i Zoranu Dragiću, Aronu Gordonu, Džošu Robertsu, Bogdanu Bogdanoviću...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Matović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC