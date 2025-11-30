logo
"Pojedini igrači psuju stručni štab": Ostoja Mijailović pričao o disciplini i mogućim otkazima u Partizanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ostoja Mijailović je istakao da je odnos igrača Partizana prema Željlku Obradoviću i stručnom štabu bio jako loš.

Ostoja Mijailović o ponašanju igrača Partizana Izvor: Screenshot/Euronews

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović je u svom najnovijem TV gostovanju potvrdio da Željko Obradović više nije trener crno-bijelih, a osim toga osvrnuo sa ne situaciju u klubu i naglasio je da je bilo mnogo problema u odnosu trenera i igrača. Sada će zbog toga biti preduzete mjere. 

"Članovi stručnog štaba su mi rekli nenormalne stvari, da pojedini igrači psuju stručni štab, da se ponašaju loše, sada ćemo vjerovatno raskidati ugovore. Desilo se veliko nepoštovanje, a to se vidjelo i u ponašanju na terenu, šta znači serija 0-25? Da neki igrači neće da igraju", rekao je Ostoja Mijailović. 

On je otkrio da je bilo jasno u mnogim primjerima kako igrači crno-bijelih ne poštuju stručni štab. Od košarkaških stvari, do odnosa. 

"Vidjelo se da ga igrači ne slušaju kada ih menja. Neću u košarkaške stvari, ali on je pričao da nacrta akciju, a da oni neće da je sprovedu. Bio je to neki protest. Zašto? To ne znaju ni oni, niko ne zna. Igrači su plaćeni, jako velike ugovore imaju i nemaju čime da budu nezadovoljni. Uprava nikad ne priča sa igračima, sportski direktor je veza sportskog sektora i uprave. Prihvatio sam prije polaska u Atinu da pričam sa svim igračima ponaosob. Da pokušamo da nađemo rješenje i da razumiju da moraju da poštuju trenera, ugovore. Došli smo do sastanka poslije Atine i Željko je podnio ostavku. Bavio sam se onda temom da pokušam da ga ostavim na klupi. Danonoćno!"

Imali smo tuču 3 igrača

"Imali smo specifičnu situaciju sa tučom naša tri igrača, sa skandalom prošle sezone. Insistirali smo na disciplini ekipe jer su neki igrači išli u grad mimo pravila, ostajali do kasno, desila se tuča koja je napravila loš imidž i reputaciono loše uticala. Jedan od tri cilja je zato ove sezone disciplina u ekipi. Zoranu Saviću sam rekao da je njegova dužnost da postupa po disciplinskom pravilniku. Izricao je od početka sezone kazne igračima koji su kasnili na treninge, loše se ponašali... Na sve načine smo pokušavali da kaznama pokušavamo da rješavamo disciplinu. Ne mogu da targetiram sada igrače", rekao je on. 

