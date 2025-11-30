"Igrači se plaše": Mijailović o situaciji u Partizanu poslije odlaska Željka Obradovića

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o situaciji u klubu nakon odlaska trenera Željka Obradovića

Izvor: MN PRESS, Screenshot/Euronews

Navijači Partizana pružili su podršku igračima crno-bijelog kluba nakon odlaska trenera Željka Obradovića, a predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o situaciji u klubu. Ljubitelji kluba okupili su se najprije na aerodromu kako bi pružili podršku najtrofejnijem treneru, a onda ponovo ispred Beogradske arene. Tom prilikom bili su nedvosmisleni i od igrača tražili da ne igraju protiv Bajerna.

"Nakon što su razbijeni prozori u Areni, došli smo u situaciju da se igrači plaše. Ja sam najmanje bitan. Klub će reagovati, klupskim pravilnikom, riješićemo zašto ne slušaju, plaćeni su na vrijeme. Skandal je da plaćamo igrače koji ne poštuju trenera. Apelujem na igrače da se suzdrže", rekao je Ostoja Mijailović u emisiji "Indirektno sa Minjom Miletić".

"Sinoć su rekli da su naši igrači otjerali našeg trenera, ne mogu da razumijem zašto se to tako tumači. Obavićemo razgovore, sportski direktor i ja obavićemo razgovore sa svima. Da li će to biti Paspalj? Kada bude izabran, ja ću reći da je to Paspalj zvanično. Moj prijedlog biće Žarko Paspalj", rekao je Mijailović.

Mijailović je spomenuo i okupljanje navijača ispred Beogradske arene. "Ljudi su došli na miran protest sinoć. Iz klupskog obezbjeđenja smo imali 40 ljudi. Kada su došli da sačekaju igrače, pojavili su se organizovani momci koji su prišli i razbijali prozore. Naši momci iz obezbjeđenja su ih prepoznali i znaju ko ih je organizovao. Protiv tih ljudi ćemo podnijeti krivične prijave zbog ugrožavanja bezbjednosti naših igrača. Zloupotrebljavaju situaciju na perfidan način - da klub mora da bira između trenera i predsjednika. Trener je podnio ostavku i razlozi su jasni, zahvalio se predsjedniku, Upravi, igračima, sponzorima..."