Andrea Trinkijeri na klupi Partizana? Postoje bar tri problema...

Partizan mora da nastavi dalje bez Obradovića i prvi pik rukovodstva je i dalje Trinkijeri koga sada treba ubijediti da prihvati u većem haosu nego što je bio pre nekoliko dana. Uz to, njegov odnos sa Mijailovićem se pokvario...

KK Partizan od subote i zvanično nema trenera. Željko Obradović podnio je ostavku u utorak uveče, odmah poslije poraza od Panatinaikosa, u srijedu je potvrdio tu odluku, a zatim su navijači i rukovodstvo pokušali da ga ubijede da se predomisli - što se nije desilo ni poslije dočeka na aerodromu "Nikola Tesla", niti nakon sastanka sa Upravnim odborom.

U periodu između neopozive ostavke i njene konačne potvrde - Partizan nije pregovarao ni sa jednim trenerom i samo je želio da zadrži Željka Obradovića, što znači da je ujedno sebi skratio i vrijeme da pronađe novog šefa stručnog štaba. Vidjeli smo da je trening u subotu vodio pomoćnik Aleksandar Matović, ali da li ćemo njega vidjeti na klupi u četvrtak (20.45) protiv Bajerna ili nekog drugog i dalje nije poznato. A nije da se već nisu pominjali razni kandidati...

Da li je Andrea Trinkijeri i dalje prvi pik?

Ubrzo posle potvrde informacije iz Humske da je Obradović podnio ostavku - stigla je i vijest da je Andrea Trinkijeri prvi pik da ga zamijeni. Trenutno je bez trenerskog angažmana, dobro poznaje prilike u klubu, navijači ga jako vole, pa samim tim djeluje kao idealan kandidat za novog šefa stručnog štaba.

Međutim, čitav "ršum" oko ostavke Željka Obradovića mogao bi da ga odbije, pošto trenutna situacija u klubu, kako je rekao i sam kapiten Vanja Marinković, u najmanju ruku nije dobra.

Navijači nisu preboljeli odlazak Željka Obradovića i sigurno će to osjećanje potrajati jako dugo, pa u tim uslovima ko god da dođe neće imati lak zadatak. To je samo jedan od problema, pošto je uz takvu atmosferu potrebno i probuditi "uspavane" igrače zbog kojih su i rezultati ove sezone izostali i uticali su na to da Željko Obradović isprva i podnese ostavku.

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović će sigurno kontaktirati Trinkijerija jer u ovom trenutku djeluje da je jedini kandidat koji može da "umiri navijače", iako njih dvojica nisu bili u dobrim odnosima posle razlaza. Imali su više nego korektnu saradnju u Partizanu od 2018. do 2020. godine, međutim nisu se rastali na najljepši način jer je Italijan tužio crno-bijele zbog zaostalih zarada, tako da kada je sljedeći put Trinkijeri gostovao sa Žalgirisom - nije bilo ni kurtoaznog pozdrava sa Mijailovićem dok su mu navijači klicali ime.

"Ja sa Trinkijerijem nisam progovorio nijednu riječ do prije neki dan otkako je otišao iz Partizana", rekao je Mijailović za "Meridijan Sport" prošle godine: "Danas razumijem i njega, jer se borio za rezultate, bio na korak do cilja. Poslije pobjede nad Žalgirisom, krenuo je prema meni, ali ja sam okrenuo glavu, jer nismo u komunikaciji. Nisam želio susret, ali mi je on prišao i pružio mi je ruku. Čestitao mi je pobjedu. To je divan gest".

"Isplatili smo mu cijeli ugovor. Problem je nastao oko toga da li će biti sedam i po plata ili deset. Mi smo stali na sedam i po, a trebalo je na kraju osam i po plata da mu isplatimo, tako da smo mu dugovali jednu. Svi mi na kraju radimo za novac. Trinkijeri je bio isplaćen", zaključio je Mijailović.

Uz to, vrijedi istaći i da Andrea Trinkijeri trenutno ima angažman na italijanskoj teleziviji "LBA", pa bi u slučaju dolaska u Partizan morao da raskine saradnju kao stručni konsultant.

Ko su drugi kandidati za trenera Partizana?

Izvor: X.com/CoachDjordjevic

U danu kada je Željko Obradović i zvanično postao "bivši" - nijedno novo ime nije isplivalo. Štaviše, čini se da je veći broj onih koji su sa prvobitnog spiska spekulacija precrtani. Jedno od njih je Aleksandar Saša Đorđević koji je objavom na Tviteru nagovestio da Željko Obradović neće ostati u Partizanu, što bi trebalo da znači da nije zainteresovan ni da nastavi gdje je stao najtrofejniji u istoriji.

Osim njega, pominjalo se ime još Aleksandra Džikića, koji trenutno ima obaveza sa reprezentacijom Gruzije, odnosno još i Vlade Jovanovića iz Spartaka. Za sada nije poznat njihov stav na temu povratka u Partizan.

Naravno, još dosta poznatih evropskih trenera je u ovom trenutku slobodno, a uz njih ne bi možda trebalo otpisati ni povratak Bogdana Karaičića koji je bio u stručnom štabu Željka Obradovića - i vodio ekipu prošle godine u KLS - dok nije otišao u grčki Aris u kom je u međuvremenu dobio otkaz.

Odluka bi trebalo uskoro da bude donesena, a zavisiće vjerovatno i od dolaska novog sportskog direktora umjesto Zorana Savića (spominje se Žarko Paspalj). Više o ovoj temi trebalo bi da saopšti Ostoja Mijailović iduće nedjelje.

