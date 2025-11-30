Obradović dao otkaz i prije nego što je rekao "ne znam": Poznato kome je prvo saopštio odluku

Poznati su novi detalji u slučaju ostavke Željka Obradovića u KK Partizan i drami koja je zapravo počela još u utorak uveče u Atini.

Nezapamćena drama u KK Partizan, koja je trajala još od utorka, zvanično je završena u subotu. Klub je u saopštenju obavijestio navijače da trener Željko Obradović nije pristao da se vrati, uprkos tome što su uz njega bili navijači, dok je Upravni odbor takođe odbio njegovu neopozivu ostavku i pokušao da ga ubijedi da se predomisli.

Prema informacijama koje su kružile prethodnih dana, Željko Obradović je dobio "odrešene ruke" da promeni i čitavu ekipu ako je to potrebno, međutim ni to nije bilo dovoljno da bi na kraju našao zajednički jezik sa trenutnim rukovodstvom Partizana. Šta se to dogodilo na sastancima Upravnog odbora i Željka Obradovića za sada je sve na nivou spekulacija, tek kada odluče da pričaju ćemo saznati punu istinu, a ono što je novi detalj je kada je zapravo došlo do ostavke.

Kad je Željko Obradović podnio ostavku?

Informacija da je Željko Obradović podnio ostavku u KK Partizan pojavila se u srijedu, u popodnevnim časovima, a nešto kasnije je to na svom zvaničnom sajtu potvrdio i klub i zahvalio se treneru. Međutim, sada se ispostavlja da je Obradović još u utorak po završetku meča sa Panatinaikosom odlučio da ode, prenosi "Mozzart Sport".

Završnicu tog meča posmatrao je skrhan, razočaran, gledao je u daljinu, da bi odmah potom obavijestio svoj stručni štab da nema namjeru da više bude trener i da će podnijeti ostavku. To nije saopštio igračima, nego je održao konferenciju za medije na kojoj smo prvi put od njega čuli da "ne zna kako da probudi ekipu", kada je prvi put izgledao kao da se pomirio sa sudbinom i da se njegova era u Partizanu bliži kraju.

"Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše", rekao je Žoc.

Poslije toga je svoj stav o odlasku iz kluba iznio upravi kluba na čelu sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem, što je ponovio i dan kasnije u hotelu u Atini gdje je ekipa bila smještena, a potom je bez njega krenula nazad za Beograd.

Šta se desilo poslije ostavke?

Partizan se prvo zahvalio Željku Obradoviću na saradnji, a potom je dan kasnije (četvrtak) održana sjednica Upravnog odbora na kojoj je njegova neopoziva ostavka odbijena. Zbog toga se Željko Obradović vratio u Beograd, gdje su ga na aerodromu dočekali navijači, hiljade njih, koji su mu poručili da su uz njega i da mora da ostane u Partizanu.

U petak je uslijedila nova sednica Upravnog i Izvršnog odbora na kojoj je Željko Obradović iznio svoje probleme, potom je sportski direktor Zoran Savić smijenjen, ali odluka je prolongirana za subotu i novi sastanak.

Do njega, ipak, nije došlo. Navodno, razlog otkazivanja je veliki broj članova Upravnog odbora koji su bili u inostranstvu, da bi potom Željko Obradović rukovodstvu saopštio da nemaju o čemu više da razgovaraju i da je njegova ostavka definitivna. I prije nego što je to postalo zvanično, navijači su se okupili u "Beogradskoj areni" pred trening Partizana, da bi poslije potvrde vijesti o odlasku Žoca došlo i do nereda.

Kapiten Vanja Marinković se zbog toga obratio prisutnim navijačima i molio ih za podršku, dok je Partizan potom počeo potragu za novim trenerom koji će dobiti "užareni krompir" i biti u zaista nezahvalnoj poziciji da izvuče ovu sezonu.

Šta dalje za Partizan?

Više informacija o narednim potezima Partizana saopštiće predsjednik kluba Ostoja Mijailović u večerašnjoj emisiji na "Juronjuzu", ali jasno je da je ovo najosjetljiviji trenutak u klubu u ovom vijeku, a nije da ih nije bilo.

Partizan će potom imenovati novog sportskog direktora početkom iduće nedelje (kao prva opcija spominjao se Žarko Paspalj što ćemo vidjeti da li važi i poslije odlaska Željka Obradovića), a zatim će biti održana i konferencija za medije na kojoj ćemo saznati još neke detalje o prethodnih pet dana u crno-bijelom taboru.

Već u četvrtak, Partizan igra utakmicu protiv Bajerna u "Beogradskoj areni" i još nije poznato ko će je voditi. Posjlednji trening crno-bijelih vodio je Aleksandar Matović.

