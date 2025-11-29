"Ostaćemo ovdje i ginuti za Partizan, ja ću prvi": Kapiten Vanja Marinković održao emotivan govor navijačima

Kapiten Partizana Vanja Marinković održao govor pred navijačima na treningu crno-bijelih u Beogradskoj areni.

Kapiten Partizana Vanja Marinković obratio se navijačima pred malom salom Beogradske arene i održao emotivan govor. Kapiten crno-bijelih govorio je dok su iza njega bili saigrači Aleksej Pokuševski, Mitar Bošnjaković, Mario Nakić.

"Samo polako ljudi. Prvo da vam zahvalim što ste došli, što se sve ovo dešava, što sve pratite. Znate na čijoj smo ovdje strani. Svi smo ovdje zbog ovog grba najviše na svijetu što volimo, tu smo iz ljubavi, ni zbog čega drugog. Ostaćemo ovdje i ginućemo za Partizan. Šta god da se dešava, mi ne možemo da na ovo utičemo. Pokušavali smo i pokušavamo i dalje, ali što je najbitnije - izaći ćemo tamo gde je najbitnije i daćemo tijelo, krv, sve za ovaj grb. Ja prvi".

Navijači su ga pitali za objašnjenje šta se dešava u klubu.

"Ako mislite da mi znamo nešto više od vas, verujte da ne znamo. Znate koliko i mi, ako ne i više - vjerujte da je tako. Svi to znate prije nas, mi nemamo telefone kod sebe. Gdje su stranci? Stranci su unutra, izašao sam kao kapiten, ispred svih njih. Njima ništa nije jasno, pokušavamo na sve strane da im objasnimo. Dajemo sve od sebe, saigrači, treneri, fizioterapeuti, da im svima bude jasno šta se dešava. Ovo se nikad nije dešavalo nikada nigdje, a pogotovo ne u našem klubu, znate i svi to sami. I za nas je sve ovo novo. Imajte samo malo misli o tome da nama nije svejedno, pogotovo meni koji sam tu koji sam tu bio i kada je bilo katastrofa i opet sam tu i kada je ogromna katastrofa", govorio je vidno emotivni Vanja Marinković.

Tokom treninga košarkaša Partizana i skupa navijača ispred dvorane bilo je tenzije, a bilo je i polomljenih stakala na dvorani. KK Partizan se u 17 časova oglasio zvaničnim saopštenjem da je Željko Obradović zvanično napustio klub i obavijestio javnost o svojim daljim koracima.

