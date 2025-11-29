"Sastanak trajao više od dva sata, Željko Obradović nije promijenio odluku": Otkriveno šta je Partizan nudio da ostane

Partizan otkrio detalje rastanka - evo kako je Izvršni odbor kluba pokušavao da zadrži Željka Obradovića u klubu.

KK Partizan zvanično se u subotu rastao sa Željkom Obradovićem poslije četiri i po godine, kao i nakon 73 duga sata za navijače crno-bijelih. Toliko je otprilike proteklo od srijede i javnog saopštavanja Obradovićeve odluke da napušta klub, pa do druge i definitivne potvrde kraja saradnje, na sajtu crno-bijelih danas oko 17 časova.

U međuvremenu je Partizan odbijao njegovu ostavku (četvrtak), predsjednik Ostoja Mijailović istog dana najavio da će dati sve od sebe da Obradović ostane, a onda su i navijači rekli svoje, došavši u hiljadama na aerodrom u Beogradu da dočekaju trenera nakon leta iz Atine.

Petak je bio dan za sastanak u klubu i Partizan je u saopštenju otkrio kako je izgledao taj razgovor izvršnog odbora crno-bijelih predvođenog predsednikom Ostojom Mijailovićem i trenera Obradovića.

Navedeno je da su crno-bijeli iznijeli pred Obradovića niz prijedloga, koji su podrazumijevali i ponude da se klub odrekne nekih igrača.

"Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rješenjima. Uprkos nizu konstruktivnih prijedloga koji su podrazumijevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na riječima podrške nije promijenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-bijelih".

"Ostoja Mijailović dodatno pokušavao"

Takođe, Partizan je naglasio da je Ostoja Mijailović pokušavao da sa Obradovićem dođe do dogovora i mimo tog sastanka.

"Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsjednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promijeni odluku, dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje", poruka je tima iz Humske.

Na taj način, definitivno je završena saradnja Partizana i Obradovića, čime je okončan njegov drugi mandat u klubu, u kojem je osvojio dvije titule ABA lige i vodio crno-bijele do "majstorice" za plasman na Fajnal-for Evrolige u plej-of seriji protiv Real Madrida 2023. godine. Takođe, uz njegovu mentorsku ulogu Bogdanu Karaičiću Partizan je prošle sezone postao prvak Srbije.

