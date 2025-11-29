Partizan uklonio vijest o ostavci Željka Obradovića: Povučeno saopštenje o njegovom odlasku iz kluba

Crno-bijeli povukli sa sajta objavu da Željko Obradović više nije trener.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan saopštio je da je gotova višednevna saga i da se definitivno rastao sa trenerom Željkom Obradovićem, a onda je ta vijest nestala sa klupskog sajta.

U saopštenju je navedeno da je Željko Obradović odbio ponudu da nastavi rad sa klubom i da je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Evo šta piše u saopštenju crno-bijelih

Pročitajte šta piše u saopštenju.

"Dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje

Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima.

Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-bijeli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsjednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promijeni odluku, dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rješenjima. Uprkos nizu konstruktivnih predloga koji su podrazumijevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na rečima podrške nije promenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-bijelih.

Košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou je nemjerljiv. Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvijek otvorena i Partizan će uvijek biti njegova kuća.

Povodom novonastale situacije, zakazana je sjednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedjelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije.

Vrijeme i mesto konferencije će predstavnicima medija biti saopšteni naknadno."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!