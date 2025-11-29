logo
Nikola Jokić se oglasio o Željku Obradoviću: Ovo je njegova poruka o drami u Partizanu

Nikola Jokić se oglasio o Željku Obradoviću: Ovo je njegova poruka o drami u Partizanu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić kratko je prokomentarisao dešavanja u Partizanu.

Nikola Jokić o ostavci Željka Obradovića Izvor: MN Press/DNVR_Nuggets

Najbolji srpski košarkaš svih vremena Nikola Jokić oglasio se povodom ostavke Željka Obradovića i cjelokupne situacije u Partizanu. Očekivano, vijest da je najtrofejniji evropski trener napušta crno-bijele stigla je i do Amerike, ali Jokić nije želio previše da se upušta u tu priču, kao ni u dramatične dane crno-bijelih koji su uslijedili i još traju.

Jokić je prethodne noći doživio poraz od San Antonio Sparsa, a nakon utakmice je upitan da prokomentariše dešavanja u Humskoj.

"Ne znam šta se sada događa, jer ne pratim toliko, ali nadam se da će sve biti u redu. Oba tima, Zvezda i Partizan, zaslužuju da budu u Evroligi i donose toliko pažnje gradu i Evroligi", istakao je Jokić u razgovoru sa francuskim novinarom Maksimom Obenom posle utakmice.

