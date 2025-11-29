"Ne sviđa mi se to što vidim": Nikola Mirotić i Željko Obradović složni u jednoj temi

Nikola Mitorić govorio je o problemima u Evroligi i tom prilikom usaglasio se sa rečima Željka Obradovića o gustom rasporedu takmičenja.

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan se trenutno nalazi u neugodnoj situaciji, a dok se razmatra ostanak Željka Obradovića na klupi crno-bijelih, ostaju nam i teme vezane za Evroligu. O jednoj takvoj govorio je i Nikola Mirotić, trenutno igrač Monaka, koji ne krije da je nezadovoljan zbog vrlo napornog ritma utakmica. Osim što su povrede u elitnom takmičenju sve češće, zgusnut raspored izaziva i veliki umor, pa samim tim i loše parije igrača.

Nikola Mirotić govorio je o ovoj temi u razgovoru za "Jurohups" i tom prilikom morao je da se usaglasi sa najboljim trenerom Evrope. Profilisani portal upitao je Mirotića za raspored u Evroligi, ali uz citat Željka Obradovića koji vrlo jednostavno opisuje probleme koje imaju igrači u Srbiji, ali i širom Evrope.

"Nedavno je Željko Obradović rekao sljedeće: Igrači su iscrpljeni. Evroliga je, u mnogim aspektima, teža od NBA. Oni imaju samo to takmičenje, dok mi imamo nekoliko različitih, Evroligu, ABA ligu, itd. Nemaju vremena za oporavak, što dovodi do povreda. Moramo da razgovaramo o kalendaru", glasilo je pitanje, a Nikola Mirotić kao jedan od košarkaša koji je iskusio sport i u NBA i u Evropi i te kako je pozvan da govori o ovoj temi.

"Slažem se. Slažem se jer je bilo veoma teško. Bilo je veoma teško. Kalendar je bio veoma zahtjevan kad su u pitanju domaće lige, jer sada imate mnogo dobrih timova u domaćim ligama koji se spremaju cijele nedjelje da igraju protiv vas. Vaša ekipa možda ulazi u meč poslije duplog kola Evrolige, što je dodatno teško ili možda morate negdje da putujete", rekao je Mirotić.

"Takođe, imamo Superkupove, Kupove, Francuski liga kup (Kup lidera), sada ima mnogo, mnogo trofeja koje se trudimo da osvojimo tokom sezone. Samim tim nemamo mnogo vremena za oporavak. Takođe, zamislite sve te igrače koji igraju za svoje reprezentacije. Dakle, to je oko jedanaest mjeseci košarke, konstantno se igra i to je puno radno vrijeme."

"Ne sviđa mi se to jer sada možete vidjeti više teških povreda, postale su česte. Igrači se mnogo povređuju. Imate kasne utakmice, kasna putovanja, sve. Potreban nam je neko, posebno kada je u pitanju organizacija Evrolige - neko ko treba više da razmišlja o igračima i njihovom zdravlju. Jer postoji mnogo stvari koje se mogu uraditi drugačije i bar pokušaj da se spriječe teške povrede, sve je veoma zahtjevno", rekao je Mirotić o problemima u Evroligi.