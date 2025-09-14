logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Mirotić oduševljen zbog dolaska Nemanje Nedovića: "Moj brat Srbin, sjajan igrač i čovjek"

Nikola Mirotić oduševljen zbog dolaska Nemanje Nedovića: "Moj brat Srbin, sjajan igrač i čovjek"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Mirotić oduševljen što će sarađivati sa Nemanjom Nedovićem u Monaku.

mirotic odusevljen sto je nedovic dosao moj brat srbin. Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraju drugi pripremni meč na Kipru protiv ekipe Monaka, a to će biti prvi put da će Nemanja Nedović biti sa druga strane od odlaska sa Malog Kalemegdana. Biće to i prije nego što su se navijači navikli na činjenicu da više nije dio tima koji je ovog ljeta pretrpio veliku rekonstrukciju.

Osim Nedovića, novajlija u ekipi "kneževa" je i Nikola Mirotić koji je vjerovatno najzvučnije pojačanje za tim Vasilisa Spanulisa u narednoj sezoni. Iskusni as se već sjajno uklopio pošto je u pripremnom meču sa Olimpijakosom dao 20 poena.

"Sa iskustvom koje imam, mogu reći da nije teško uklopiti se u ovakvu ekipu koja ima mnogo talenta, igra nevjerovatnu košarku… Bila je sjajna utakmica protiv Olimpijakosa, u jednom trenutku sam mislio da igramo plej-of", rekao je krilni centar za "Meridian Sport".

 Za saigrača će imati najboljeg strijelca Evrolige Majka Džejmsa, koji je odmah zablistao u pripremnom periodu. "Monako je ekipa sa nevjerovatnim talentom, a Majk Džejms u svom stilu. Ništa novo, došao je prije nekoliko dana, odradio jedan trening - i odmah koš za pobjedu".

Mirotić se raduje što će biti saigrač sa Nedovićem o kome ima samo riječi hvale. "Veoma mi je drago što je došao, prije svega što je naš, izuzetno dobar čovjek i igrač. To što imamo igrača takvog kalibra, sa tim iskustvom, i što ja imam nekoga, što se kaže brata Srbina pored - divan je osjećaj. Odigrao je odlično, pokazao u nekoliko navrata koliko je ofanzivno dobar i nema sumnje da će nam Nemanja pomoći ove godine", zaključio je nekadašnji reprezentativac Španije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:30
Mirotić govorio o odnosu navijača prema njemu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Mirotić Nemanja Nedović košarka KK Monako

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC