Nikola Mirotić oduševljen što će sarađivati sa Nemanjom Nedovićem u Monaku.
Košarkaši Crvene zvezde igraju drugi pripremni meč na Kipru protiv ekipe Monaka, a to će biti prvi put da će Nemanja Nedović biti sa druga strane od odlaska sa Malog Kalemegdana. Biće to i prije nego što su se navijači navikli na činjenicu da više nije dio tima koji je ovog ljeta pretrpio veliku rekonstrukciju.
Osim Nedovića, novajlija u ekipi "kneževa" je i Nikola Mirotić koji je vjerovatno najzvučnije pojačanje za tim Vasilisa Spanulisa u narednoj sezoni. Iskusni as se već sjajno uklopio pošto je u pripremnom meču sa Olimpijakosom dao 20 poena.
"Sa iskustvom koje imam, mogu reći da nije teško uklopiti se u ovakvu ekipu koja ima mnogo talenta, igra nevjerovatnu košarku… Bila je sjajna utakmica protiv Olimpijakosa, u jednom trenutku sam mislio da igramo plej-of", rekao je krilni centar za "Meridian Sport".
Nikola Mirotić oduševljen zbog dolaska Nemanje Nedovića: "Moj brat Srbin, sjajan igrač i čovjek"
Za saigrača će imati najboljeg strijelca Evrolige Majka Džejmsa, koji je odmah zablistao u pripremnom periodu. "Monako je ekipa sa nevjerovatnim talentom, a Majk Džejms u svom stilu. Ništa novo, došao je prije nekoliko dana, odradio jedan trening - i odmah koš za pobjedu".
Mirotić se raduje što će biti saigrač sa Nedovićem o kome ima samo riječi hvale. "Veoma mi je drago što je došao, prije svega što je naš, izuzetno dobar čovjek i igrač. To što imamo igrača takvog kalibra, sa tim iskustvom, i što ja imam nekoga, što se kaže brata Srbina pored - divan je osjećaj. Odigrao je odlično, pokazao u nekoliko navrata koliko je ofanzivno dobar i nema sumnje da će nam Nemanja pomoći ove godine", zaključio je nekadašnji reprezentativac Španije.
(MONDO)