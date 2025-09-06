Nemanja Nedović zvanično u Monaku

Srpski bek Nemanja Nedović potpisao jednogodišnji ugovor sa Monakom.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Nemanja Nedović zvanično je predstavljen kao novi igrač Monaka. On je sa "Kneževima" potpisao jednogodišnji ugovor nakon što je završio svoj drugi mandat u Crvenoj zvezdi. Iako se spekulisalo da će produžiti saradnju sa crveno-bijelima odlučeno je da nastavi karijeru u Monaku pod palicom Vasilisa Spanulisa.

"AS Monako sa zadovoljstvom objavljuje potpisivanje ugovora za predstojeću sezonu sa bekom Nemanjom Nedovićem (34 godine, 1,92 m), koji dolazi iz Crvene zvezde iz Beograda, gdje je proveo posljednje tri godine. Srbin ima značajno iskustvo na najvišoj evropskoj sceni, pošto je počeo da igra u Evroligi 2012. godine", stoji u na sajtu Monaka.

"Nemanja Nedović je svestran i iskusan igrač, koji je igrao po najvišim evropskim ligama i kratko je igrao u NBA, nakon što su ga Finiks Sansi draftovali kao 30. na draftu 2013. godine da bi odmah poslat u Golden Stejt Voriorse. Takođe je bio dio reprezentacije Srbije, sa kojom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine nakon poraza u finalu od reprezentacije SAD, protiv kojih je predvodio svoj tim sa 14 poena uz šut 6/10", navodi se u saopštenju Monaka.

Nedović je sa Crvenom zvezdom osvojio tri Kupa Radivoja Koraća, jednu ABA ligu i dvije titule šampiona Srbije, a prošle sezone prosječno je bilježio 9, 2 poena, 1,4 skoka i 2,9 asistencija u Evroligi.

