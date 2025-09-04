Miško Ražnatović dugo nije imao ovako tešku zagonetku: Rješenje je novi tim Nemanje Nedovića

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović karijeru nastavlja u ekipi Monaka, najavio je njegov menadžer Miško Ražnatović.

Crvena zvezda se nekoliko nedjelja pred početak nove sezone oprostila od Nemanje Nedovića, ali će publika u Beogradu i naredne sezone moći da ga gleda - istina, mnogo rjeđe nego do sada. Očekuje se da Nemanja Nedović ostane u Evroligi i da tokom predstojeće sezone sa svojim novim timom gostuje beogradskim timovima, najuspješnijim srpskim klubovima, Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Ako je suditi po zagonetki koju je menadžer Miško Ražnatović objavio na društvenim mrežama, Nemanja Nedović će uskoro potpisati za Monako! Uz aluziju da je riječ o mjestu koje se nalazi na pola puta između filmskog (Kan) i muzičkog (San Remo) festivala, najuticajniji košarkaški agent objavio je i numeru "Na pola puta" pjevačice Nede Ukraden. Dalje ide lako, zar ne? Jedan od Nedovićevih nadimaka je Neda, pa nije dugo trebalo da se poveže gdje će naredne sezone igrati eksplozivni bek koji je u Zvezdi odradio dva mandata.

Tokom ovog ljeta nekoliko puta pričalo se o tome da li će bivši reprezentativac Srbije ostati u Crvenoj zvezdi. Na početku ljeta delovalo je da mu je spreman novi dvogodišnji ugovor sa redukovanim primanjima, zatim je bio najbliži Makabiju iz Tel Aviva, ali je ta opcija "utihnula" i nije pominjanja nakon rastanka sa Zvezdom. Sada se čini da je sve riješeno i da će Nedović igrati Evroligi i u dresu Monaka.

Kakvu karijeru ima Nemanja Nedović?

Srpski košarkaš Nemanja Nedović prve košarkaške korake napravio je u Italiji gdje je njegov otac igrao rukomet, a prvi profesionalni ugovor potpisao je sa Zvezdom. Četiri godine nosio je crveno-bijeli dres, a zatim je nastupao za Lijetuvos Ritas, Golden Stejt Voriorse, Valensiju, Unikahu, Olimpiju iz Milana, Panatinaikos i ponovo Zvezdu u kojoj je proveo posljednje tri sezone.

Nedović je osvojio srebrnu medalju sa reprezentacijom Srbije na Olimpijskim igrama 2016. godine. Tokom bogate karijere osvojio je Evrokup sa Unikahom, ali i brojne trofeje u domaćim i regionalnim takmičenjima. U svojim vitrinama ima jednu titulu u Grčkoj, jednu ABA ligu, dvije šampionske titule u Srbiji, Kup Grčke, tri Kupa Radivoja Koraća, kao i superkupove u Grčkoj i Italiji.