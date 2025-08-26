logo
"Dušmani hoće da nas unište": Nemanja Nedović se legendarnim snimkom oprostio od Zvezde

0

Nemanja Nedović se oglasio na društvenim mrežama nakon napuštanja Crvene zvezde.

Nemanja Nedović se oprostio od Crvene zvezde Izvor: kk crvena zvezda/Instagram/printscreen

Srpski bek Nemanja Nedović oprostio se od Crvene zvezde preko društvene mreže instagram. Nakon tri sezone napustiće Mali Kalemegdan, ali i dalje nije poznato koja je njegova naredna destinacija. Nemanja je dijete kluba, a oproštaj je ovjekovječio snimkom sa proslave titule ABA lige 2024. godine.

Sjajni bek je slavio u društvu supruge i pjevača kome je u par navrata "oteo" mikrofon kako bi otpjevao stihove poznate Luisove pjesme "Slike u oku". Popularni Neda je imao svoju verziju koju su prepjevale Delije. Poslušajte kako je to izgledalo:

Nemanja Nedović je sa Crvenom zvezdom osvojio dvije titule prvaka Srbije, tri trofeja u Kupu Radivoja Koraća i jednu titulu u ABA ligi. 

košarka Nemanja Nedović KK Crvena zvezda

