"Ova trojka protiv Partizana, to je Nemanja Nedović": U novom klubu ga predstavili njegovim košem karijere

Autor Dragan Šutvić
0

Monako objavio snimak legendarne trojke Nemanje Nedovića protiv Partizana.

Nemanja Nedović predstavljen u Monaku Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde i miljenik Delija Nemanja Nedović zvanično je predstavljen u Monaku. On je potpisao jednogodišnji ugovor sa timom iz kneževine, gdje su ga dočekali raširenih ruku. Vasilis Spanulis mu je odmah predočio koju ulogu će imati u timu naredne sezone i jako je motivisan da se dokaže u redovima kluba koji je poražen u finalu Evrolige od turskog Fenerbahčea.

Monako ga je najavio snimkom koji će definitivno razbjesniti navijače Partizana. "Nađite nekog u svom životu ko može da pogodi ovakvu trojku. Dobrodošao, Nemanja", stoji u poruci "kneževa" uz video trojke koju je Nedović pogodio u prvom evroligaškom vječitom derbiju u sezoni 2023/24 i donio pobjedu Crvenoj zvezdi.

Zašto je Monako pravi izbor za Nedovića?

Srpski bek vjeruje da će u Monaku naći svoje "mjesto pod suncem" u Monaku u ovoj fazi karijere i spreman je za velike izazove sa novom ekipom.

"Pošto mi se ova opcija ukazala ovog ljeta, iskreno sam želoo samo Monako. Slušao sam i druge timove, ali po mom mišljenju, Monako je bio najbolja opcija za mene u ovoj fazi moje karijere. Želim da pobjeđujem i mislim da u Monaku imam najbolju šansu za to i da radim sa visokokvalitetnim igračima. Naravno, sa odličnim trenerom kao što je Spanulis, koji je bio igrač do prije nekoliko godina i koji posebno dobro razumije bekove. Zaista se radujem saradnji sa njim", rekao je Nedović.

