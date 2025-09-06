Nemanja Nedović: "Želio sam samo Monako"

Bek Nemanja Nedović otkrio šta je presudilo da potpiše za Monako.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović zvanično je potpisao jednogodišnji ugovor sa ekipom Monaka. Prošle sezone su poraženi u finalu Evrolige od Fenerbahčea, ali nema sumnje da su "Kneževi" na čelu sa Vasilisom Spanulisom jedan od najambicioznijih klubova u Evropi.

Između ostalog, to je i bio razlog koji je presudio da Nedović zaduži dres francuskog kluba. Raduje se saradnji sa Spanulisom i vjeruje da sa Monakom može makar do Fajnal-fora Evrolige.

"Pošto mi se ova opcija ukazala ovog ljeta, iskreno sam želio samo Monako. Slušao sam i druge timove, ali po mom mišljenju, Monako je bio najbolja opcija za mene u ovoj fazi moje karijere. Želim da pobjeđujem i mislim da u Monaku imam najbolju šansu za to i da radim sa visokokvalitetnim igračima. Naravno, sa odličnim trenerom kao što je Spanulis, koji je bio igrač do prije nekoliko godina i koji posebno dobro razumije bekove. Zaista se radujem saradnji sa njim", rekao je Nedović.

Oduševljen je onim što je Monako postigao u proteklih nekoliko godina i uzbuđen je što će biti dio velikog projekta. "Uspon Monaka je veoma poseban, čak jedinstven u današnjem svijetu košarke. Prelazak iz francuske treće lige za samo nekoliko godina, pa do, recimo, skoro svake sezone, među posljednja četiri kandidata za Evroligu, je značajno dostignuće koje dokazuje koliko su ljudi koji ovdje rade uložili u ovaj tim i ovaj klub. Veoma sam uzbuđen što sam se pridružio ovakvom timu".

Vasilis Spanulis mu je već predočio šta očekuje od njega i ta uloga mu se dopala. Posebno je istakao to što je Grk bio antuzijastičan sa novim planovima i ciljevima.

"Razgovarao sam sa Vasilisom Spanulisom prije 10 dana i on mi je manje-više objasnio šta očekuje od mene ako se pridružim timu. Opisao je ulogu koju bih imao u grupi. Djelovao je veoma entuzijastično. Kada sam razgovarao sa njim, bio sam zaista uzbuđen. Vidim da ima ogromnu strast i veliku žeđ za uspjehom. Znam da su prošle godine bili tako blizu titule Evrolige i vidim da ima ovu žeđ da postigne krajnji cilj osvajanja ovog takmičenja sa ovom grupom. Bio je to poseban sastanak. Bio sam veoma srećan što me je pozvao, jer kada vas trener zaista želi u svom timu, to je veoma važno".

Prvu sezonu u Evroligi je odigrao sada već davne 2012. godine, ali vremena su se od tada promijenila.

"Igrao sam sa Ritasom 2012. godine, tokom moje prve godine u Evroligi. To nema nikakve veze sa današnjom Evroligom. Format je potpuno drugačiji, naravno. I mislim da je nivo viši nego ikad. Mnogi timovi ulažu mnogo da bi regrutovali sjajne igrače. Kao što možemo vidjeti ove godine, mnogi igrači koji bi lako mogli da igraju u NBA pridružuju se ovoj ligi. Dakle, veoma je uzbudljivo biti dio ovog takmičenja. I radujem se tome. Konačno ću biti okružen sjajnim, visokokvalitetnim igračima i pokušaću da iskoristim svoje veštine i iskustvo da pomognem ovom timu da uspije.

Za kraj je otkrio svoja očekivanja i ambicije sa Monakom. "Kao što sam već rekao, u ovoj fazi moje karijere, moja ambicija je prije svega da pobijedim. Bez obzira na to u kom takmičenju učestvujemo, mislim da članovi kluba dijele isti cilj. Zaista želim da pobijedim na svakom takmičenju. Naravno, Evroliga je teška, veoma teško je stići do Fajnal fora iz godine u godinu. Ali mislim da imamo odličan kvalitet i sve potrebne alate da stignemo do Fajnal fora i nadam se da ćemo ove godine postići nešto posebno", zaključio je srpski bek.

