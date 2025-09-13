Nemanja Nedović protiv Crvene zvezde nakon tri i po godine

Srpski bek Nemanja Nedović igraće protiv "svojih" na pripremnom turniru na Kipru.

Srpski bek Nemanja Nedović debitovao je za ekipu Monaka na pripremnom turniru na Kipru. Brže nego što se očekivalo, moraće da odmjeri snage sa doskorašnjim klubom, pošto će Crvena zvezda i "kneževi" igrati u nedjelju od 17.30.

Nema sumnje da će to biti jako emotivan meč za Nedovića koji je dijete Crvene zvezde, a posljednji put je igrao protiv voljenog kluba davne 2022. godine kada je nosio dres Panatinaikosa. Tada je bio neumoljiv sa 25 poena. Odmah je iskusni bek pokazao da je željan nadmetanja i terena, pošto je u pobjedi protiv Olimpijakosa (83:80) imao solidan učinak. Za 18 minuta na parketu, postigao je sedam poena, šutirao je 3/4 iz igre uz dva skoka, jednu asistenciju i pet izgubljenih lopti. Propustio je šansu u finišu da bude heroj pobjede kada je umjesto šuta htio da proigra Majka Džejmsa, ali je lopta završila u autu. Ipak, nije Monako skupo koštala ova greška, pošto su uspjeli da slave poslije produžetka.

Najefikasniji kod Monaka je bio Nikola Mirotić sa 20 poena, jedan manje imao je Majk Džejms, dok je Dijalo dodao 10. Na drugoj strani istakao se Tomas Vokap sa 16 poena i osam asistencija, Donta Hol je imao 15, a Alek Piters 13 poena.

Nedović otišao bez riječi

Prvo su se pojavile informacije da je Nedović prihvatio smanjenje plate i da će ostati na Malom Kalemegdanu, ali je ubrzo došlo do preokreta. Crveno-bijeli su odlučili da se zahvale momcima koji su godinama bili sinonim za Crvenu zvezdu - Branku Laziću, Luki Mitroviću i Nemanji Nedoviću. Bek se nije oglašao za medije, a ni na društvenim mrežama do trenutka dok klub nije zvanično objavio da je saradnja raskinuta. Onda je jednim snimkom i prepjevanom navijačkom pjesmom označio kraj jedne ere, a kada je stigla ponuda Monaka nije imao ni najmanju dilemu.

Uloga u Monaku

Vasilis Spanulis mu je već predočio šta očekuje od njega i ta uloga mu se dopala. Posebno ga je oduševilo to što je Grk bio entuzijastičan sa novim planovima i ciljevima.

"Razgovarao sam sa Vasilisom Spanulisom pre 10 dana i on mi je manje-više objasnio šta očekuje od mene ako se pridružim timu. Opisao je ulogu koju bih imao u grupi. Djelovao je veoma entuzijastično. Kada sam razgovarao sa njim, bio sam zaista uzbuđen. Vidim da ima ogromnu strast i veliku žeđ za uspjehom. Znam da su prošle godine bili tako blizu titule Evrolige i vidim da ima ovu žeđ da postigne krajnji cilj osvajanja ovog takmičenja sa ovom grupom. Bio je to poseban sastanak. Bio sam veoma srećan što me je pozvao, jer kada vas trener zaista želi u svom timu, to je veoma važno".

Ono što može da odredi njegovu ulogu u Monaku je i to što će Džordan Lojd uskoro preći u Efes, tako da to može značiti više minuta za Nedovića koji i u poznim igračkim godinama i dalje važi za jednog od najpouzdanijih bekova iako je prošlu sezonu odigrao ispod očekivanja.

Zvezda razočarala u prvoj provjeri

Iako nije mogla da računa na trojicu ključnih igrača, Crvena zvezda je doživjela težak poraz od ekipe Pariza koja je preživjela totalnu rekonstrukciju ovog ljeta. Crveno-bijeli su izgubili sa 107:70, a ono što može da brine navijače je nedovoljan angažman u odbrani izabranika Janika Sferopulosa. Očekuje se da Nikola Kalinić bude u timu za Monako, dok će se Čima Moneke i Ognjen Dobrić kasnije priključiti.

Najbolji kod crveno-bijelih bio je Semi Odželej sa 16 poena, Tajson Karter je dodao 11 poena, dok je Hasijel Rivero upisao 10 poena i četiri skoka.

