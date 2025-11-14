"Hvala navijačima Zvezde, uvijek je lijepo vratiti se": Nikola Mirotić opet dobio poseban doček crveno-bijelih

Iskusni košarkaš Monaka ponovo je bio zahvalan navijačima Zvezde na lijepom dočeku, koji su mu i ove sezone priredili u Beogradu.

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Nikola Mirotić bio je upitan za lijep doček koji su mu Delije priredile u Beogradskoj areni, pred meč Zvezda - Monako.

"Kako da ne, zahvalan sam i lijepo je ovdje vratiti se, ali prije svega ovo je posao. Čovjek ovdje želi da odigra svoj meč i da pobijedi, ali kao što sam rekao - drago mi je".

U osvrtu na meč i poraz svog tima, kratko je analizirao viđeno na terenu.

"Bio je prije svega težak meč za nas, u ovakvom ambijentu... Jeste oslabljena došla iz Dubaija, ali sa puno samopouzdanja, sa sjajnom košarkom koju igraju već nekoliko nedjelja. I na domaćem terenu znate i sami koliko to znači. Bili su oslabljeni, ali to otvara veliku mogućnost da drugi igrači bolje i više igraju. Batler i Dobrić bili su nevjerovatni, a mi nismo uspjeli da iskontrolišemo tempo, da odigramo kako Monako zna. Zvezda je bila bolja i agresivnija od nas. Ni u napadu to nismo, bilo je samo 15 asistencija, a imamo uvijek 20 više asistencija. Nismo odigrali kako znamo. Doživjeli smo ovdje dva poraza, ima tu i pozitivnih stvari, da smo bili dobri. Trebalo bi da opet pogledamo utakmicu, da se vratimo i da vidimo gdje možemo da budemo još bolji i da radimo na sebi".

Protiv Zvezde je Mirotić postigao osam poena za 18 minuta u igri. Srpski novinari pitali su ga za prilagovađanje na Monako, u koji je stigao ovog ljeta iz Barselone.

"Prilagođavanje? Može bolje. Nisam se još uklopio kako bih volio da se uklopim. Definitivno je moja uloga malo drugačija, ali opet - znam šta mogu i zašto sam doveden, da radim ono zbog čega treneri vjeruju u mene. Igram ja dobro, ali nije to dovoljno dobro, kako bih ja želio".

Kako se osjeća fizički?

"Fizički sam dobro, nemam više ni 27-28 godina, već 34, definitivno mi je malo teže, posebno u tom periodu oporavka. Nije bitno da li počinjem ili ne, bitno je da odigram kvalitetne minute, a to da li je sa klupe - nije važno. Pozitivan sam, želim da ne samo moja, već i Monakova igra dođe na svoje mjesto".

