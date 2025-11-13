logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda opet na vrhu Evrolige: Pogledajte tabelu poslije velike pobjede u Areni 1

Crvena zvezda opet na vrhu Evrolige: Pogledajte tabelu poslije velike pobjede u Areni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Nakon pobjede Crvene zvezde nad Monakom, srpski tim je ponovo na vrhu Evrolige.

Crvena zvezda ponovo prva u Evroligi Izvor: MN Press/sofascore.com

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobjedu u 11. kolu Evrolige, pošto su uprkos brojnim povredama uspjeli da savladaju Monako u Beogradskoj areni. Tim Saše Obradovića nije imao problem sa nedostatkom energije, iako je na ovaj meč doputovao iz Dubaija, gdje je ostao bez dvojice važnih igrača i upisao tek treći poraz u sezoni.

Utisak je popravljen u Beogradu, gdje je pao Monako, pa Crvena zvezda trenutno ima skor 8-3! U ovom trenutku, osam pobjeda u Evroligi ima još samo ekipa Hapoela iz Tel Aviva, a predstavnik Izraela je večeras poražen od Fenerbahčea i tako je crveno-bijelima omogućeno da se izjednače na samom vrhu tabele!

Kao i na početku ovog duplog kola, Crvena zvezda dijeli prvu poziciju u Evroligi, a samo bi još Žalgiris i Olimpijakos - timovi koji igraju međusobno u petak, mogli da se priključe ekipama na vrhu. Djeluje da je Zvezda u fantastičnoj poziciji, mnogo boljoj nego što je bilo ko mogao da zamisli nakon uvodna dva poraza i smjene trenera Janisa Sferopulosa, pod čijom komandom situacija nije bila dobra.



Standings provided by Sofascore

Crvena zvezda će u 12. kolu Evrolige igrati protiv Valensije na gostujućem terenu, a zatim ekipu Saše Obradovića čekaju teški izazovi - utakmica u Beogradu protiv Olimpijakosa i gostovanje Barseloni. Do kraja 2025. godine Zvezda ima još gostovanje Partizanu i Hapoelu, domaći meč protiv Virtusa i gostovanje Parizu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Monako Evroliga

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

Tu joj je i mjesto...realno...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC