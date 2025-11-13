logo
Otišao u crkvu zbog košarkaša Zvezde: Navijač se moli za ozdravljenje i da prestanu povrede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijač Crvene zvezde u crkvi se pomolio za ozdravljenje niza povrijeđenih igrača crveno-bijelih

Navijač Crvene zvezde se moli za ozdravljenje košarkaša Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Sada već dramatična situacija sa povredama košarkaša Zvezde izazvala je jednog navijača da se u crkvi pomoli za njihovo ozdravljenje. Na molitvenici za zdravlje i spasenje slugu Božijih je napisao imena osmorice povrijeđenih crveno-bijelih:

  • Džoel Bolomboj
  • Hasijel Rivero
  • Ajzeja Kenan
  • Tajson Karter
  • Džordan Nvora
  • Devonte Grejem
  • Čima Moneke
  • Ebuka Izundu

Zvezda se oglasila o povrijeđenima

Crvena zvezda se bez polovine tima priprema za meč Evrolige protiv Monaka u četvrtak od 20 časova, uoči kojeg se klub još jednom oglasio o stanju povrijeđenih, sa akcentom na svježe povrijeđene Čimu Monekea i Ebuku Izundua, kao i na još neoporavljene Džordana Nvoru i Devontea Grejema.

