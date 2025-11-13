Otišao u crkvu zbog košarkaša Zvezde: Navijač se moli za ozdravljenje i da prestanu povrede

Navijač Crvene zvezde u crkvi se pomolio za ozdravljenje niza povrijeđenih igrača crveno-bijelih

Sada već dramatična situacija sa povredama košarkaša Zvezde izazvala je jednog navijača da se u crkvi pomoli za njihovo ozdravljenje. Na molitvenici za zdravlje i spasenje slugu Božijih je napisao imena osmorice povrijeđenih crveno-bijelih:

Džoel Bolomboj

Hasijel Rivero

Ajzeja Kenan

Tajson Karter

Džordan Nvora

Devonte Grejem

Čima Moneke

Ebuka Izundu

— βόρειος στρατός (@company_Hteo)November 12, 2025

Zvezda se oglasila o povrijeđenima

Crvena zvezda se bez polovine tima priprema za meč Evrolige protiv Monaka u četvrtak od 20 časova, uoči kojeg se klub još jednom oglasio o stanju povrijeđenih, sa akcentom na svježe povrijeđene Čimu Monekea i Ebuku Izundua, kao i na još neoporavljene Džordana Nvoru i Devontea Grejema.