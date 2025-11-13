Otišao u crkvu zbog košarkaša Zvezde: Navijač se moli za ozdravljenje i da prestanu povrede

Navijač Crvene zvezde u crkvi se pomolio za ozdravljenje niza povrijeđenih igrača crveno-bijelih
Sada već dramatična situacija sa povredama košarkaša Zvezde izazvala je jednog navijača da se u crkvi pomoli za njihovo ozdravljenje. Na molitvenici za zdravlje i spasenje slugu Božijih je napisao imena osmorice povrijeđenih crveno-bijelih:
- Džoel Bolomboj
- Hasijel Rivero
- Ajzeja Kenan
- Tajson Karter
- Džordan Nvora
- Devonte Grejem
- Čima Moneke
- Ebuka Izundu
Zvezda se oglasila o povrijeđenima
Crvena zvezda se bez polovine tima priprema za meč Evrolige protiv Monaka u četvrtak od 20 časova, uoči kojeg se klub još jednom oglasio o stanju povrijeđenih, sa akcentom na svježe povrijeđene Čimu Monekea i Ebuku Izundua, kao i na još neoporavljene Džordana Nvoru i Devontea Grejema.