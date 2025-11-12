Olimpijakos pregazio Žalgiris, slavili Barsa i Armani: Završeno je 10. kolo Evrolige, gdje su Zvezda i Partizan?

Završeno je 10. kolo Evrolige, a ovako trenutno stoje stvari na tabeli. U narednom kolu Zvezda dočekuje Monako, a Partizan gostuje Asvelu.

Završeno je 10. kolo Evrolige pošto su odigrane sve utakmice i današnjeg programa. Olimpijakos je kod kuće pregazio Žalgiris (95:78), Barselona je poslije nevjerovatne drame dobila Bajern u Minhenu (75:74), a Armani je opravdao ulogu favorita protiv Asvela (80:72).

Sada kada su svi mečevi završeni u ovoj rundi, kako na tabeli stoje Crvena zvezda i Partizan? Crveno-bijeli su na skoru 7-3 i nalaze se na četvrtom mjestu na tabeli. Isti skor imaju Olimpijakos i Žalgiris, dok je prvi Hapoel Tel Aviv (8-2).

Partizan je na skoru 4-6 i nalazi se na 16. poziciji. Isti skor imaju i Dubai i Pariz, dok je Armani pobjedom uspio da napreduje na tabeli i ima skor 5-5. Na dnu su Asvel i Makabi koji imaju isti skor (2-8).

U narednom kolu Asvel dočekuje Partizan (petak 14. novembra u 20 časova), dok Zvezda u Areni dočekuje Monako (13. novembra u 20 časova).

NBA as tragičar u Minhenu

Što se tiče mečeva koji su odigrani u srijedu, Olimpijakos je držao čas košarke Žalgirisu koji je došao kao tim u sjajnoj formi. Jedina loša stvar sa tog meča je povreda Kinana Evansa koja djeluje ozbiljno. Nezaustavljiv je bio Tajler Dorsi (30 poena), dok je Milutinov bio blizu dabl-dabla (16, 8sk, 4as).

Bajern je izgubio od Barselone, a meč je mogao da ode u produžetak. Prvo je Vil Klajburn promašio drugo bacanje (75:73), pa je Spenser Dinvidi uzeo loptu i krenuo na prodor. Fauliran je, imao je dva penala za produžetak, pogodio je prvo, promašio drugo, a Vladimir Lučić nije uspio da uputi šut ka košu na vrijeme. Tako je NBA pojačanje skupo koštalo Bavarce. Tomaš Satoranski je predvodio španski tim (13, 4sk, 4as), dok su na drugoj strani Oskar Da Silva i Dinvidi imali po 17, Stefan Jović je dodao devet, a Vladimir Lučić je imao po osam poena i skokova.

Armani je uprkos problemima sa povredama, nije igrao ni Marko Gudurić, uspio da odbrani domaći teren i da savlada Asvel. Igrač odluke bio je Armani Bruks (23, 6as), dok je na drugoj strani Glin Votson bio najefikasniji (25, 7as).



