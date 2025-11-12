Počela "operacija" Šarunas Jasikevičijus: Dugoročni plan i ugovor koji se rijetko viđa u Evroligi

Litvanac Šarunas Jasikevičijus ima potpisan ugovor sa Fenerbahčeom do ljeta 2026. godine.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je "nemilosrdno" takmičenje gdje ceh loše sreće i loših rezultata plaćaju treneri i rijetko koji stručnjak se zadrži na klupi evropskih klubova više od dvije-tri sezone.

Ipak, Fenerbahče i Šarunas Jasikevičijus su dobitna kombinacija, pa će Litvanac u Istanbulu ostati još dugo. Stigao je na klupu turskog velikana u zimu 2023. godine kada je zamijenio Dimitrisa Itudisa i potpisao ugovor do ljeta 2026. godine, ali su pregovori o produžetku saradnje već počeli.

Fenerbahče želi da gradi dugoročnu budućnost, a član uprave kluba Džem Čiritči kaže da su pregovori već u toku. "Veoma smo zadovoljni našim trenerom. Njegov karakter, njegova energija na terenu i njegov uticaj na igrače i navijače su veoma harmonični. Veoma smo srećni i želimo da sarađujemo sa njim dugi niz godina", rekao je Čiriči.

Dodao je da su razgovori o produženju ugovora u toku i da bi mogli biti finalizovani do decembra. Čiriči je istakao da je prenatrpan raspored utakmica usporio razgovore, ali da nema problema i da će uskoro sve biti rešeno.

Transferi su takođe prioritet, a Čiriči je otkrio da klub radi na novim pojačanjima koji su jako važni za razboj i budućnost kluba.

"U stalnom smo kontaktu sa našim trenerom. Vodimo razgovore o igračima koji nam se sviđaju. Spremni smo da izvršimo transfer ako ispuni odobrenje trenera i ako se uslovi poklope“, rekao je on.

Fenerbahče je trenutno 11. u Evroligi sa skorom od 5-5 poslije 10 kola. Njihova sljedeća utakmica je 13. novembra protiv Hapoel Tel Aviva.