"Ne mogu da podnesem dranje trenera": Micić otkrio kako je inat prema Šarasu izgradio njegovu igru

Vasilije Micić govorio je o temperamentu Šarunasa Jasikevičijusa sa kojim je sarađivao godinu dana u Žalgirisu.

Šarunas Jasikevičijus odveo je Fenerbahče do titule šampiona Evrolige. Nije se očekivao ovakav uspjeh turskog kluba, ali Vasilije Micić ističe da rezultat litvanskog trenera ne treba ni najmanje ne čudi, s obzirom na to da je neophodan period od dvije sezone kako bi uigrao tim i kako bi sami igrači shvatili šta Jasikevičijus traži od njih. Posebno se reprezentativac Srbije osvrnuo na period u Žalgirisu, trenutak kad je saznao za bolest majke i sve to pomiješano sa temperamentom popularnog Šarasa.

Jasikevičijus često ističe da je učio od najboljih, a tu ubraja najtrofejnijeg trenera Žaljka Obradovića. Može se primijetiti da tajm-auti ovih stratega nisu najprijatniji igračima, a Jasikevičijus je pojavu na košarkaškoj sceni brzo izgradio reputaciju trenera koji viču na igrače. Vasa Micić je detaljno objasnio kako je izgledala saradnja sa Jasikevičijusom u Žalgirisu u kojem je srpski plejmejker bio u sezoni 2017/18.

"Imao sam jednu situaciju koja tada nije išla u prilog. Nažalost, mama mi je tad bila bolesna, prvi put sam to saznao i sve riječi su mi teško padale. Generalno, ja na dranje trenera teško reagujem. I to je fer i pošteno, u kom god klubu da se sada nađem ja to najavim - mogu da prihvatim sugestiju, kritiku, ali ne mogu dranje da podnesem i jednostavno ne želim to da trpim. A, on je sve to", započeo je Micić u podkastu "X&O's CHAT".

"Gdje je bio problem? Ja sebi nisam dozvoljavao da čujem šta on priča, jer on i kad viče, on daje savjete, koji su nenormalno primjenjivi u datom trenutku. On je toliko u utakmici da je igra kao šah, on isplanira 40 minuta i samo traži da pratiš ono što on hoće. On se nadmeće sa trenerom. Njemu je igrač sredstvo. U početku, kad on počne da se dere, a bio sam ranjiv, imao sam ozbiljne reakcije na to. Neprijatno je", nastavio je Vasa.

Dodao je reprezentativac Srbije i digresiju: "Za njega kažu - tri igrača uživaju, ostali su ovo...", našalio se Micić i pokazao na čašu vode koju je držao u ruci.

"Borio sam se sa svim tim i radio sam. Jednom mi je rekao 'pul-ap tri (pull-up three), to je najteži šut u košarci. Nisi u tome najbolji, najbolji si u prodoru, čitanju'. Ja kažem 'važi, važi', završi se trening i samo pul-ap vježbam i sad to je moje vreme, kad ne može da mi kaže ništa, a ja sam to uradio. Onda je došao Beno Udrih sa kojim sam mnogo vježbao, pomogao mi je mnogo, jer je bio najbolji. E sad, ne može na dodatni rad da mi kaže ništa, a realno radim nešto što se njemu baš i ne dopada. Mislim je tad shvatio koja sam mazga i da želim da istjeram svoje. Kasnije se to tek isplatilo - nažalost malo po njega, a na sreću po mene u Kelnu u finalu.Šalim se naravno, to je sad naša interna anegdota", ispričao je Micić.

"Teško je bilo biti imun na to, jer sam bio u situaciji koja je bila jako teška po mene, stvarno. Kad sam od februara, poslije Kupa, shvatio da on ima konkretnu sugestiju, trebalo je šest mjeseci da prođe, da se to nauči. Zato kažu kod njega kažu da druge godine svi eksplodiraju, što je pokazatelj u Feneru", rekao je Micić aludirajući na šampionsku titulu koju je Jasikevičijus podigao sa turskom ekipom na kraju sezone Evrolige.

"Mogu da kažem da nisam to doživio, ali sam imao dvije sezone u jednoj - do Kupa i poslije Kupa, kad sam počeo da igram redovno u petorci, kad sam počeo da budem šraf ekipe, kad je on na mene mogao da računa, kad sam radio sve što je tražio. Čuvao sam najbolje igrače, pritiskao sam po cijelom terenu, igrao sam za Kevina Pangosa, za sve ostale, jer je moja jasna slika da možemo da pobijedimo, Šarasova jasna slika je pobediti jedan poen, ništa više. Na bilo koji način, što najčešće bude na njegov način."

"Iz toga sam dosta naučio kasnije - da sebe mogu da povinujem zarad ekipe. Bio sam MVP čega god, ali nikad nisam znao kako sam postao, osim mnogo rada, igranja konstantnog i velikih minuta, što sam prepoznao u Atamanu kasnije, to je bila moja vodilja za odlazak kod Atamana", završio je Micić.

