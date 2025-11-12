logo
Potpuni haos u Milanu: Ne igra Gudurić, Mesina nije na klupi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Vanredna situacija u Milanu, a pobjeda je imperativ.

Marko Gudurić ne igra protiv Asvela Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Olimpije iz Milana igraju meč 10. kola protiv ekipe Asvela, a u timu nema srpskog reprezentativca Marka Gudurića, kao ni Ševona Šildsa. Nije to jedini problem za italijanski tim, pošto ni Etore Mesina nije u stanju da vodi utakmicu.

Šilds i Mesina su bolesni i zbog toga nisu prisutni, dok je ulogu prvog trenera preuzeo Pepe Poeta. Što se tiče Marka Gudurića, on je na treningu osjetio problem sa mišićem i njegovo stanje se prati.

Milano je trenutno na 11. poziciji Evrolige sa skorom 4-5, dok je Asvel na pretposljednjoj poziciji sa dvije pobjede iz devet kola.

Gudurić već imao problem na startu sezone

Srpski as je doživio povredu skočnog zgloba na Eurobasketu, pa je propustio uvodno kolo Evrolige protiv Crvene zvezde, ali se potom vratio na teren i preuzeo ulogu koju mu je namijenio Mesina. U dosadašnjem dijelu sezone igra nešto manje od 20 minuta po utakmici i prosječno bilježi 7,3 poena, uz 1,5 skokova i 2,8 asistencija.

