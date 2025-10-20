"Htio je da bude fin drug": Radonjić jednu grešku nije oprostio Guduriću, svi su gledali u šoku

Crnogorski trener Dejan Radonjić podsjetio se jedne situacije dok je vodio ekipu Crvene zvezde, a na meti mu se našao aktuelni igrač Olimpije iz Milana Marko Gudurić.

Crnogorski stručnjak i najtrofejniji trener u istoriji KK Crvena zvezda Dejan Radonjić ima posebnu košarkašku filozofiju, a koliko je bitno da igrači poštuju tačno zacrtan plan i pravila pokazuje njegov potez iz perioda kada je vodio crveno-bijele. Tada je za klub sa Malog Kalemegdana igrao Marko Gudurić koji je tek krčio svoj košarkaški put.

Radonjić je gostujući u podkastu "X&O's CHAT" kod Edina Avdića otkrio zašto je hitno poslao Gudurića na klupu, nakon što nije uradio ono što mu je "nacrtao" prije nego što ga je poslao na teren. Nekadašnji trener Budućnosti, Zvezde, Bajerna, Panatinaikosa i Bahčešehira nema tačno utvrđena pravila šta igračima ne prašta, već to zavisi od momentuma meča i njegovog trenutnog osjećaja.

"To se mijenjalo kroz godine. Ako smo imali određene dogovore i pravila, morali su da se sprovode. Imao sam situaciju sa Gudurićem, bila je utakmica, sad ne znam koliko ozbiljna, ABA liga, ne mogu tačno da sjetim koja. Zamijenio sam igrača zato što nije šutnuo. Bio je sa desne strane u ćošku i onda je fintirao i sad je htio da bude fin drug, a ja tražim to od njega kada uđe. On je bio mlad tad i ja sam mu davao šansu, važno je bilo da šutne jer je to bila moja zamisao. Bila je to situacija kada nije šutnuo, ja sam ga zamijenio, svi su bili u šoku", ispričao je Radonjić i dodao:

"Ako igrač pogriješi u odbrani, ja procjenjujem, ako namjerno nije htio da uradi, onda je bilo logično da bude zamijenjen. Opet je to stvar mog ličnog osjećaja, a ne 'Ovaj je izdivljao, ide sad na klupu'".

Ko je prvi igrač koga je pustio da izdivlja? Nije mu se svidjela ova terminologija, ali se podsjetio meča Crvene zvezde i Real Madrida kada je izdominirao Kvinsi Miler.

"Sjećam se situacije kada smo igrali Real - Crvena zvezda, tu je bio Kvinsi Miler. Poslije pet šest godina kad je bila korona, ja sam pustio to i slušam komentatora koji je moj dobar prijatelj i on kaže: 'Šta je ovo kako igraju 4-5, pik na strani, o čemu se radi'. Kvinsiju Mileru si morao da prilagodiš igru iz različitih razloga, morali smo da pojednostavimo do te mjere, da on napada. Trebalo je da prođe vrijeme i da steknemo povjerenje, više igrači nego ja i da on to počne da nam daje. Igrali smo protiv Reala Ajon na pet, na četiri Rejes. Štimac pravi blokadu ili Cirbes, pa oni preusmjere i onda on 1 na 1, fenomenalnu utakmicu je odigrao i mi dobismo veliku utakmicu. Sa strane kažu: 'evo ga ovaj sam', ali nije to baš tako", podsjetio se Crnogorac.

