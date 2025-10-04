logo
Gdje je Dejan Radonjić? Miško Ražnatović objavio fotku, u fokusu Evroliga

Gdje je Dejan Radonjić? Miško Ražnatović objavio fotku, u fokusu Evroliga

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crnogorski trener Dejan Radonjić i dalje nema klub, a sada je snimljen na jednom evroligaškom meču.

Dejan Radonjić na utakmici Hapoel Efes sa Miškom Ražnatovićem Izvor: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najtrofejniji trener u istoriji Crvene zvezde Dejan Radonjić trenutno je bez angažmana, nakon što mu je ljetos istekao ugovor sa turskim Bahčešehirom. Crnogorski stručnjak se trenutno nalazi u Podgorici gdje je uživo pratio utakmicu Hapoel Tel Aviva i Efesa koja je odigrana u okviru 2. kola Evrolige. Radonjić je u Morači bio zajedno sa svojim agentom Miškom Ražnatovićem koji je objavio fotografiju na društvenim mrežama.

Da li su u toku pregovori o novom angažmanu ili su samo zajedno pratili meč, saznaćemo uskoro.

Radonjić i Ražnatović prate meč Hapoela i Fesa u Morači
Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Radonjić je Behčešehir preuzeo usred sezne 2023/24 i zadržao se do minulog ljeta. Prethodno je imao neuspješnu epizodu u Panatinaikosu nakon što je završio drugi mandat u Crvenoj zvezdi. Tokom trenerske karijere vodio je još Budućnost, Bajern, Vojvodinu, FMP i Lovćen. Sa crveno-bijelima je osvojio ukupno 15 trofeja i tako postao najtrofejniji ikada na Malom Kalemegdanu.

