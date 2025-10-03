logo
Vasa se "zapalio", Kokoškov isključen: Nevjerovatna drama u Podgorici, Hapoel gazi u Evroligi

Vasa se "zapalio", Kokoškov isključen: Nevjerovatna drama u Podgorici, Hapoel gazi u Evroligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hapoel i dalje neporažen, prvi poraz Efesa.

Evroliga Hapoel pobijedio Efes isključen Kokoškov Izvor: Arena Sport 2/screenshot

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su ekipu Efesa rezultatom 87:84, u okviru 2. kola Evrolige. Tako su se izabranici Dimitrisa Itudisa priključili Žalgirisu u vrhu tabele koji je takođe maksimalan na startu nove sezone.

Bio je ovo srpski derbi, pošto smo sa jedne strane imali Vasilija Micića, a sa druge Igora Kokoškova. Na kraju se radovao srpski plejmejker, dok je nekadašnji selektor Srbije isključen tokom turbulentne posljednje dionice.

Gledali smo egal utakmicu tokom prvih 10 minuta, da bi Efes u drugoj četvrtini zaigrao mnogo bolje i stigao do maksimalnih +12. Na veliki odmor se otišlo sa rezultatom 46:35 u korist turskog tima. Do tog momenta Micić je postigao dva poena, ali se njegova uloga kao i odnos snaga na terenu potpuno promijenila. Polako je izraelski tim topio prednost i do preokreta stigao sredinom treće dionice, dok se u četvrtoj nismo nagledali mnogo košarke.

Dosta prekida, tenzije, tenhničkih grešaka, pregledavanja snimaka, što je više odgovaralo Hapoelu koji je preuzeo konce u igri. Isključen je prvi trener Efesa Igor Kokoškov, kao i njegov pomoćnik jer je klupa bila sankcionisana tehničkom greškom, pošto je prethodno već bio opomenut.

Pored Micića razigrao se i Elajdža Brajant koji je otklonio sve dileme o pobjedniku u Podgorici. Hapoel je predvodio Blejkni sa 17 poena, Brajant je dodao 15, a Oturu 12, uz osam skokova. Micić je upisao devet poena, šest asistencija i pet skokova. U redovima Efesa se istakao Džordan Lojd sa 23 poena, Osmani je postigao 16, a Kordinije 13.

U istom terminu svoj meč su odigrali Monako i Dubai, a finalista Evrolige od prošle sezone je slavio ubjedljivim rezultatom 103:81. "Kneževe" je predvodio Mirotić sa 19 poena, dok je Tajs dodao 15. Kod Dubaija je najefikasniji bio Kabengele sa 16, dok su Rajt, Petrušev i Musa imali po 13.

