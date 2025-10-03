"Bićemo dobro": Čima Moneke se javio na Instagramu poslije drugog poraza Crvene zvezde u Evroligi

Čima Moneke se oglasio na društvenim mrežama poslije poraza od Bajerna i tvrdi da će stvari da budu bolje i da nema razloga za brigu...

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je započela novu sezonu sa dva poraza u Evroligi. Prvo je u Beogradu izgubila od Armanija (92:82), pa je onda u Minhenu poražena i od Bajerna (97:88). Poslije tog poraza u Njemačkoj oglasio se Čima Moneke koji je bio jedan od boljih u crveno-bijelom dresu.

"Borba kroz nevolje. Bićemo dobro", poručio je Moneke u kratkoj i jasnoj poruci koju je napisao na svom Instagram nalogu. Navijače je ovo podsjetilo i na neke poruke Nemanje Nedovića iz prošle sezone kada je srpski košarkaš ostavljao slične objave.

Zvezdu sada čeka prvi meč u ABA ligi i duel sa Zadrom u Pioniru (ponedjeljak 6. oktobar u 20 časova). Onda slijedi utakmica u Evroligi sa Fenerbahčeom u gostima (10. oktobar u 19.45), a onda je na redu dupla evroligaška nedjelja i mečevi kod kuće protiv Žalgirisa (14.10 u 20) i Real Madrida (17.10 u 19).

Izvor: Printscreen/Instagram/chimdogg

