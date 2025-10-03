logo
"Toliko grešaka znači samo jedno": Zvezda će sve vrijeme da hramlje bez boljeg plejmejkera, tvrdi Đurović

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Poznati srpski stručnjak kritikovao plejmejkera crveno-bijelih Kodija Milera Mekintajera poslije poraza od Bajerna.

Vlade Đurović kritikovao Kodija Milera Mekintajera poslije Bajerna Izvor: TV Arena sport/Screenshot/Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda doživjela je još jedan poraz u Evroligi i nakon neuspjeha protiv Bajerna ima skor 0-2. Vodila je u Minhenu 25 minuta, početkom treće četvrtine bilo je 59:50 i nakon toga je srpski tim izgubio kontrolu.

Poznati srpski trener Vlade Đurović kritikovao je crveno-bijele zbog velikog broja izgubljenih lopti.

"Dala je Zvezda 88 poena i kada daš na strani 88 poena, a izgubiš i primiš 97, to je baš mnogo. Primila je 14 trojki, ali to nije odlučilo, jer je i ona dala 10. Ni procenat šuta nije odlučio. U skoku je Zvezda bila bolja (29-27). Odluka je pala u šutu za dva poena, gdje je Zvezda imala 58 odsto, a Bajern 70 i najviše je pala zbog grešaka. Zvezda je imala 15 izgubljenih lopti, naročito je bilo čisto prodatih lopti 'u ruke' u drugom poluvremenu"

Ocijenio je Đurović da je Zvezda sada u veoma teškom trenutku. Posebno je naglasio da je potreban bolji plejmejker od Kodija Miler-Mekintajera, koga je ponovo kritikovao.

"Situacija je veoma teška za Zvezdu, igrala je sa osmoricom, četvorica nisu uopšte ulazili. Odželej je igrao 14 minuta i dao je tri poena. I prošli put vrlo slabo. Kalinić vrlo skromno, pet poena, jednu dvojku ubacio, dva penala ubacio, ali mora mnogo više. Davidovac, Karter je dao 13 poena uz šut 5/12... Miler Mekintajer je imao šut 6/13 ukupno i četiri asistencije. Za 33 minuta imaš četiri asistencije, a ekipa ti je dala 88 poena. To je malo. On nije kreator, tri lopte izgubio, Karter pet, Kalinić četiri. baš mnogo..."

"Kada je toliko grešaka, onda to znači da plejmejker loše vodi ekipu. I dalje tvrdim da je Miler Mekintajer dobar za bekapa, a nije za prvog plejmejkera. Tu će Zvezda da hramlje sve vrijeme".

