Uživo, Bajern - Crvena zvezda: Crveno-bijeli dali 55 poena, sjajan meč u Minhenu

21 : 20 20. minut - Kraj prvog poluvremena Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Efikasnih 20 minuta u Minhenu. Crvena zvezda vodi na poluvremenu 50:55. Crveno-bijele predvodi Džordan Nvora sa 15 poena, dok su Karter, Moneke i Miler-Mekintajer dali po 11. S druge strane prednjači Obst sa 12.

21 : 19 19. minut - Finiš prvog poluvremena Rejtan-Mejs bilježi prve poene na meču i to u jako lošem momentu za Zvezdu. Stigao je u Minhen kao veliko pojačanje, vidjećemo da li će to opravdati. Sjajan potez Čime Monekea 47:53

21 : 18 18. minut - Peh za Bajern Gebrijel se povrijedio, snimljen je na klupi sa bolnom grimasom.

21 : 13 17. minut - Zvezda čuva prednost Lučić polovičan sa linije penala, Moneke pogađa poslije prodora. Laki poeni Oskara Da Silve. Sjajan potez Davidovca 43:49

21 : 12 16. minut - Žestoka borba u Minhenu Ajzea Majk smanjuje prednost Zvezde. Nvora ponovo polovičan sa linije penala. 40:45

21 : 09 15. minut - Zvezda vodi Nvora promašuje za tri poena, ali Odželej se dobro snalazi na skoku. Karter gubi loptu, Lučić to kažnjava. Pod faulom pogađa Tajson Karter 38:44

21 : 09 14. minut - Košarkaška rapsodija Da Silva se razigrao, Kodi kvari procenat šuta za tri poena, ali Karter to ispravlja dalekometnom trojkom. Boldvin uzvraća sa druge strane 36:41

21 : 03 13. minut - Sjajna košarka u Minhenu Oskar Da Silva lako poentira, uzvraća Kodi brzim poenima poslije karakterističnog prodora. 31:38

21 : 03 12. minut - Kodi ne staje! Treća trojka Kodi Milera Mekintajera, ovog puta iz driblinga, raste prednost Zvezde. 26:34

20 : 59 11. minut - Zvezda nastavlja da rešeta Ide trojka Nikole Kalinića na isteku napada koji smatra da je fauliran, ali sudija se nije oglasio. Gifaj nastavlja sjajnu partiju sa druge strane. 26:31

20 : 57 10. minut - Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi 24:28 Tri ofanzivna skoka za košarkaše Bajerna, na kraju Boldvin poentira ispod koša. Kodi Miler Meintajer stavlja tačku na prvu četvrtinu trojkom uz zvuk sirene! Crvena zvezda šutira trojke 5/7. Kraj prve četvrtine - 24:28

20 : 52 9. minut - Evo i trojke Kodija Proradio je šut za tri poena. Sada i Kodi precizan. 20:25

20 : 52 8. minut - Nvora igra sjajan meč Košarkaš Zvezde je već dvocifren, ali polovičan sa linije penala. Gifaj trojkom donosi preokret i prvo vođstvo Bajernu. Ipak, Karter uzvraća trojku i zaustavlja nalet domaćih 20:22

20 : 48 7. minut - Proradio njemački snajper Nova trojka Obsta, djeluje nezaustavljivo u ovakvim situacijama. Kodi ne uspijeva da uzvrati. Lki poeni Gifaja ispod koša. Serija Bajerna 8:0 - 17:18

20 : 47 6. minut - Zvezda konstantno u prednosti Laki poeni za Gebrijela koji zakucava poslije asistencije Jovića. 9:15

20 : 47 5. minut - Zvezda igra na sigurno Majk promašuje za tri poena, Moneke ponovo na liniji penala i oba puta precizan. Nova sjajna odbrana Zvezde, Jović još jednom šalje neprecizan pas. Ebuka Izundu poentira poslije ofanzivnog skoka 7:15



@FCBBasketball3️⃣ : 9️⃣@kkcrvenazvezda

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 2, 2025

20 : 41 4. minut - Bolja igra Zvezde Laki poeni Lučića, faul u napadu Izundua sa druge strane. Evo prvih poena Stefana Jovića koji pogađa poslije karakterističnog prodora. Evo prvih poena i za Monekea 11:7.

20 : 38 3. minut - Serija Zvezde 6:0 Džordan Nvora ponovo pogađa uz faul, Lučić se nije dobro postavio. Uzvraća Lučić trojkom. Nestvarni Nvora sada pogađa i trojku, za sada je samo on strijelac u timu Zvezde 9:3.

20 : 35 2. minut - Nvora probija led Izvor: MN PRESS Nvora poslije asistencije Monekea bilježi prve poene, a imaće i dodatno slobodno bacanje. 0:2

20 : 35 1. minut - Počeo je meč u Minhenu Zvezda ne koristi prva dva napada na utakmici, ali ni Bajern se nije bolje snašao na startu.

20 : 35 Delije preplavile Minhen Košarkaši Crvene zvezde imaće veliku podršku u Sarp gardenu.

20 : 34 Poznate prve petorke Crvena zvezda: Kodi Miler Mekintajer, Kalinić, Nvora Moneke, Izundu Bajern: Rejtan-Mejs, Jović, Lučić, Majk, Kracer

19 : 45 Davidovac ponovo kapiten Izvor: MN PRESS "Svako se na svakog prilagođava. I mi se ne osjećamo kao starosjedioci, jer je ekipa potpuno nova i upoznajemo se međusobno. Još smo u periodu tranzicije i ne izgledamo kao što bi trebalo. Ali, iskreno mislim da ovo i nije period kada treba da budemo na vrhuncu. To nije baš zgodno. Činjenica je da strpljenje nije omiljena riječ kod nas zvjezdaša, ali nam je neophodno. A, mi smo tu i daćemo sve što možemo da se što pre uklopimo i nadam se izgledamo bolje".

19 : 44 Svijetle tačke u igri Zvezde Džordan Nvora, Ebuka Izundu i Tajson Karter su protiv Milana imali solidan učinak, ali je utisak da nije bilo previše izgrađenih akcija i timske igre.

19 : 44 Šta je rekao Sferopulos poslije prvog poraza? Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED "Moramo da popravimo napad, iako smo postigli 82 poena. Počeli smo veoma dobro da šutiramo u prvom dijelu meča. Imali smo veoma dobre procente, a u drugom dijelu nismo pogađali 'spolja'. Moramo da popravimo šut, novi smo tim. Normalno je da napad osciluje. Za mene 82 ubačena poena znači da smo na dobrom putu, uz neophodna poboljšanja. U ovom trenutku je potrebno da brzo popravimo odbranu".

18 : 59 Oba tima pretpjela velike promjene Bajern sa klupe predvodi trener Gordon Herbert koji je doveo neka zvučna pojačanja ovog ljeta. Među njima su Venjen Gebrijel, Ksavijer Retan-Mejs, a tu su i imena zanimljiva srpskim navijačima - Stefan Jović, Aleksa Radanov i Ajzea Majk.

18 : 59 Crna tradicija Košarkaši Crvene zvezde nisu slavili u Minhenu još od davne 2015. godine. #GameDAY|@EuroLeagueR 02



— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 2, 2025

18 : 58 Međusobni skor Bajern je prošle sezone dva puta bio koban za crveno-bijele, a drugi poraz je bio daleko bolniji, pošto ih je eliminisao iz plej-ina. Zvezda je uspjela da slavi u jedinom meču koji je odigran na njenom terenu. Njemački i srpski tim su se do sada sreli 14 puta u elitnom takmičenju i skor je izjednačen 7:7.