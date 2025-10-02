Uživo, Bajern - Crvena zvezda: Crveno-bijeli dali 55 poena, sjajan meč u Minhenu

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bajernu u 2. kolu Evrolige, tok meča možete pratiti uživo na sajtu MONDO.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Bajerna u Minhenu od 20.30, u okviru 2. kola Evrolige. Crveno-bijeli nisu na dobar način započeli novu sezonu u elitnom takmičenju, pošto su pored poraza od Milana u Beogradu ostali i bez prvog centra Hasijela Rivera koga čeka duža pauza.
Ipak, uprava kluba sa Malog Kalemegdana je brzo reagovala i timu će se uskoro priključiti iskusni as Donatasa Motiejunas, dok je Jago Dos Santos već stigao u Beograd. Osim Rivera, Janis Sferopulos ne može da računa na Devontea Grejema, Ajzeu Kenana, Ognjena Dobrića, Džoela Bolomboja i Uroša Plavšića.
20. minut - Kraj prvog poluvremenaIzvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia
Efikasnih 20 minuta u Minhenu. Crvena zvezda vodi na poluvremenu 50:55. Crveno-bijele predvodi Džordan Nvora sa 15 poena, dok su Karter, Moneke i Miler-Mekintajer dali po 11. S druge strane prednjači Obst sa 12.
19. minut - Finiš prvog poluvremena
Rejtan-Mejs bilježi prve poene na meču i to u jako lošem momentu za Zvezdu. Stigao je u Minhen kao veliko pojačanje, vidjećemo da li će to opravdati. Sjajan potez Čime Monekea 47:53
18. minut - Peh za Bajern
Gebrijel se povrijedio, snimljen je na klupi sa bolnom grimasom.
17. minut - Zvezda čuva prednost
Lučić polovičan sa linije penala, Moneke pogađa poslije prodora. Laki poeni Oskara Da Silve. Sjajan potez Davidovca 43:49
16. minut - Žestoka borba u Minhenu
Ajzea Majk smanjuje prednost Zvezde. Nvora ponovo polovičan sa linije penala. 40:45
15. minut - Zvezda vodi
Nvora promašuje za tri poena, ali Odželej se dobro snalazi na skoku. Karter gubi loptu, Lučić to kažnjava. Pod faulom pogađa Tajson Karter 38:44
14. minut - Košarkaška rapsodija
Da Silva se razigrao, Kodi kvari procenat šuta za tri poena, ali Karter to ispravlja dalekometnom trojkom. Boldvin uzvraća sa druge strane 36:41
13. minut - Sjajna košarka u Minhenu
Oskar Da Silva lako poentira, uzvraća Kodi brzim poenima poslije karakterističnog prodora. 31:38
12. minut - Kodi ne staje!
Treća trojka Kodi Milera Mekintajera, ovog puta iz driblinga, raste prednost Zvezde. 26:34
11. minut - Zvezda nastavlja da rešeta
Ide trojka Nikole Kalinića na isteku napada koji smatra da je fauliran, ali sudija se nije oglasio. Gifaj nastavlja sjajnu partiju sa druge strane. 26:31
10. minut - Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi 24:28
Tri ofanzivna skoka za košarkaše Bajerna, na kraju Boldvin poentira ispod koša. Kodi Miler Meintajer stavlja tačku na prvu četvrtinu trojkom uz zvuk sirene! Crvena zvezda šutira trojke 5/7. Kraj prve četvrtine - 24:28
9. minut - Evo i trojke Kodija
Proradio je šut za tri poena. Sada i Kodi precizan. 20:25
8. minut - Nvora igra sjajan meč
Košarkaš Zvezde je već dvocifren, ali polovičan sa linije penala. Gifaj trojkom donosi preokret i prvo vođstvo Bajernu. Ipak, Karter uzvraća trojku i zaustavlja nalet domaćih 20:22
7. minut - Proradio njemački snajper
Nova trojka Obsta, djeluje nezaustavljivo u ovakvim situacijama. Kodi ne uspijeva da uzvrati. Lki poeni Gifaja ispod koša. Serija Bajerna 8:0 - 17:18
6. minut - Zvezda konstantno u prednosti
Laki poeni za Gebrijela koji zakucava poslije asistencije Jovića. 9:15
5. minut - Zvezda igra na sigurno
Majk promašuje za tri poena, Moneke ponovo na liniji penala i oba puta precizan. Nova sjajna odbrana Zvezde, Jović još jednom šalje neprecizan pas. Ebuka Izundu poentira poslije ofanzivnog skoka 7:15
4. minut - Bolja igra Zvezde
Laki poeni Lučića, faul u napadu Izundua sa druge strane. Evo prvih poena Stefana Jovića koji pogađa poslije karakterističnog prodora. Evo prvih poena i za Monekea 11:7.
3. minut - Serija Zvezde 6:0
Džordan Nvora ponovo pogađa uz faul, Lučić se nije dobro postavio. Uzvraća Lučić trojkom. Nestvarni Nvora sada pogađa i trojku, za sada je samo on strijelac u timu Zvezde 9:3.
2. minut - Nvora probija ledIzvor: MN PRESS
Nvora poslije asistencije Monekea bilježi prve poene, a imaće i dodatno slobodno bacanje. 0:2
1. minut - Počeo je meč u Minhenu
Zvezda ne koristi prva dva napada na utakmici, ali ni Bajern se nije bolje snašao na startu.
Delije preplavile Minhen
Košarkaši Crvene zvezde imaće veliku podršku u Sarp gardenu.
Poznate prve petorke
Crvena zvezda: Kodi Miler Mekintajer, Kalinić, Nvora Moneke, Izundu
Bajern: Rejtan-Mejs, Jović, Lučić, Majk, Kracer
Davidovac ponovo kapitenIzvor: MN PRESS
"Svako se na svakog prilagođava. I mi se ne osjećamo kao starosjedioci, jer je ekipa potpuno nova i upoznajemo se međusobno. Još smo u periodu tranzicije i ne izgledamo kao što bi trebalo. Ali, iskreno mislim da ovo i nije period kada treba da budemo na vrhuncu. To nije baš zgodno. Činjenica je da strpljenje nije omiljena riječ kod nas zvjezdaša, ali nam je neophodno. A, mi smo tu i daćemo sve što možemo da se što pre uklopimo i nadam se izgledamo bolje".
Svijetle tačke u igri Zvezde
Džordan Nvora, Ebuka Izundu i Tajson Karter su protiv Milana imali solidan učinak, ali je utisak da nije bilo previše izgrađenih akcija i timske igre.
Šta je rekao Sferopulos poslije prvog poraza?Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
"Moramo da popravimo napad, iako smo postigli 82 poena. Počeli smo veoma dobro da šutiramo u prvom dijelu meča. Imali smo veoma dobre procente, a u drugom dijelu nismo pogađali 'spolja'. Moramo da popravimo šut, novi smo tim. Normalno je da napad osciluje. Za mene 82 ubačena poena znači da smo na dobrom putu, uz neophodna poboljšanja. U ovom trenutku je potrebno da brzo popravimo odbranu".
Oba tima pretpjela velike promjene
Bajern sa klupe predvodi trener Gordon Herbert koji je doveo neka zvučna pojačanja ovog ljeta. Među njima su Venjen Gebrijel, Ksavijer Retan-Mejs, a tu su i imena zanimljiva srpskim navijačima - Stefan Jović, Aleksa Radanov i Ajzea Majk.
Crna tradicija
Košarkaši Crvene zvezde nisu slavili u Minhenu još od davne 2015. godine.
Međusobni skor
Bajern je prošle sezone dva puta bio koban za crveno-bijele, a drugi poraz je bio daleko bolniji, pošto ih je eliminisao iz plej-ina. Zvezda je uspjela da slavi u jedinom meču koji je odigran na njenom terenu. Njemački i srpski tim su se do sada sreli 14 puta u elitnom takmičenju i skor je izjednačen 7:7.
Oba tima poražena u prvom kolu
Košarkaši Bajerna su poraženi od Panatinaikosa u gostima sa 87:79, dok je Crvena zvezda poklekla na domaćem terenu, pošto je Milano slavio sa 92:82.