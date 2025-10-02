logo
Janis Sferopulos ponavljao samo jedno nakon novog poraza Zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Grčki trener Janis Sferopulos otkrio ključni razlog poraza u Minhenu i očekuje da dolaskom dvojice novih igrača sve konačno krene na bolje.

janis sferopulos se oglasio poslije poraza od bajerna Izvor: FC Bayern Basketball/Youtube/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna u Minhenu rezultatom 97:88, u okviru 2. kola Evrolige. Trener crveno-bijelih Janis Sferopulos govorio je na konferenciji za medije u Minhenu i istakao glavni razlog neuspjeha.

Beogradski tim je odigrao sjajno poluvrijeme gdje je pronalazo prava rješenja u napadu, odbrana je bila na nivou, ali se u nastavku sve promijenilo. Dobrih 20 minuta nije bilo dovoljno za tim kao što je Bajern. Sferopulos je više puta ponovio da je loša odbrana odlučila pobjednika meča u Njemačkoj.

"Odigrali smo ofanzivno dobar meč, ali defanzivno nismo bili dovoljno dobri. Za mene su bile krucijalne u prvom i drugom poluvremenu, ali više u drugom lopte koje su bile 50:50 i one su uglavnom završile u rukama Bajerna. Dozvolili smo im dosta otvorenih šuteva, tako da nismo odradili dobar posao defanzivno", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije.

"Ni ofanzivno u nastavku nismo imali najbolja rješenja. Najveći problem je naša odbrana. Ne možemo da pobijedimo u gostima ako rival postigne 97 poena", naglasio je Grk.

Očekuje da se timu uskoro priključe Jago Dos Santos i Donatas Motiejunas  "Pričao sam sa igračima u svlačionici, smatram da su se trudili, da su pokušali, uložili su veliki napor da pobijede, ali na pogrešan način jer je trebalo da budemo bolji defanzivno. Vjerujem da ćemo kada se priključe Motiejunas i Dos Santos imati roster koji će biti kompetitivniji. Nakon povreda koje su nas pogodile, igrali smo sa devet igrača u rosteru, dok tri igrača imaju manje od 20 godina", zaključio je Sferopulos i poželio sve najbolje Bajernu.

