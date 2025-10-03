Crvena zvezda se oprostila od velikog navijača i sveštenika Ilije Buhe

KK Crvena zvezda se oglasila saopštenjem zbog smrti Ilije Buhe.

KK Crvena zvezda oglasila se saopštenjem povodom smrti sveštenika Ilije Buhe koji je bio veliki dobrotvor navijač crveno-bijelih. Prethodnih nekoliko godina vodio je borbu sa teškom bolešću.

Klub sa Malog Kalemegdana se ovim riječima oprostio od Buhe:

KK Crvena zvezda obavještava javnost da je u petak sa velikom žalošću primio vijest da je preminuo sveštenik Ilija Buha. Naš Ilija bio je poznat kao veliki dobrotvor, ali i veliki navijač Crvene zvezde. Naši Zvezdaši su ga dobro znali, i mnogi su ga zavoljeli zato što je svaku priliku koristio da iz Manastira Ostrog u kome je boravio i služio 24 godine, dođe i svim srcem bodri svoju Crvenu zvezdu. Prethodnih nekoliko godina vodio je borbu sa teškom bolesti.

КК Црвена звезда обавештава јавност да је у петак са великом жалошћу примио вест да је преминуо свештеник Илија Буха.



Наш Илија био је познат као велики добротвор, али и велики навијач Црвене звезде.



Crvena zvezda je bila uz njega, u aprilu mjesecu posjetio ga je predsjednik Željko Drčelić i delegacija kluba, a tom prilikom dobio je i dres sa svojim imenom kao znak zahvalnosti. Otac Ilija bio je u svakodnevnom kontaktu sa klubom i interesovao se i pratio je svoju Crvenu zvezdu do posljednjeg dana.

Otac Ilija Buha biće sahranjen po sopstvenoj želji u Manastiru Rujan, čiju je izgradnju lično pokrenuo, i bio jedan od ktitora. Oče Ilija, neka ti je vječna slava i hvala. Tvoj KK Crvena zvezda", stoji u emotivnom saopštenju Zvezde.

