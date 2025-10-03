logo
Crvena zvezda se oprostila od velikog navijača i sveštenika Ilije Buhe

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
KK Crvena zvezda se oglasila saopštenjem zbog smrti Ilije Buhe.

crvena zvezda objavila da je preminuo svestenik ilija buha Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

KK Crvena zvezda oglasila se saopštenjem povodom smrti sveštenika Ilije Buhe koji je bio veliki dobrotvor navijač crveno-bijelih. Prethodnih nekoliko godina vodio je borbu sa teškom bolešću.

Klub sa Malog Kalemegdana se ovim riječima oprostio od Buhe:

KK Crvena zvezda obavještava javnost da je u petak sa velikom žalošću primio vijest da je preminuo sveštenik Ilija Buha. Naš Ilija bio je poznat kao veliki dobrotvor, ali i veliki navijač Crvene zvezde. Naši Zvezdaši su ga dobro znali, i mnogi su ga zavoljeli zato što je svaku priliku koristio da iz Manastira Ostrog u kome je boravio i služio 24 godine, dođe i svim srcem bodri svoju Crvenu zvezdu. Prethodnih nekoliko godina vodio je borbu sa teškom bolesti.

 Crvena zvezda je bila uz njega, u aprilu mjesecu posjetio ga je predsjednik Željko Drčelić i delegacija kluba, a tom prilikom dobio je i dres sa svojim imenom kao znak zahvalnosti. Otac Ilija bio je u svakodnevnom kontaktu sa klubom i interesovao se i pratio je svoju Crvenu zvezdu do posljednjeg dana.

Otac Ilija Buha biće sahranjen po sopstvenoj želji u Manastiru Rujan, čiju je izgradnju lično pokrenuo, i bio jedan od ktitora. Oče Ilija, neka ti je vječna slava i hvala. Tvoj KK Crvena zvezda", stoji u emotivnom saopštenju Zvezde.

