Zvezda na dnu tabele, a tek slijedi pakao: Janis Sferopulos pod najvećim pritiskom do sada

Crvena zvezda je loše počela sezonu u Evroligi i raspored koji je pred njom joj ne ide na ruku, tako da će trener Janis Sferopulos biti pod najvećim pritiskom od dolaska na Mali Kalemegdan.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda je prošle sezone fantastično počela sezonu u Evroligi i na talasu od 3-0 uspjela je na kraju da se domogne plej-ina, međutim ove godine potpuno drugačiji start. Prvu "duplu nedjelju" nove sezone Evrolige Crvena zvezda okončala je porazima od Olimpije iz Milana i Bajerna iz Minhena, tako da je trenutno zakucana za dno tabele sa 0-2.

S obzirom na to da će tek osam od 20 klubova koji igraju u Evroligi proći u nastavak takmičenja, jasno je koliko takav skor može da bude problematičan i koliko je uopšte psihološki teško za jednu ekipu da igra "iz minusa", posebno u trenutnoj situaciji s povredama koje muče ekipu na koju se i Janis Sferopulos žalio poslije duela u Minhenu. Valjda i sam svjestan koliko često se baš na treneru "slome kola" u takvim okolnostima...

Požalio se da je morao da igra sa osmoricom igrača (bez objašnjenja zašto nije koristio mlade igrače Miljenovića, Stojkovića, Radošića i Nedeljkovića), dodajući da ne može ništa da zamjeri: "Pričao sam sa igračima u svlačionici, smatram da su se trudili, da su pokušali, uložili su veliki napor da pobjede, ali na pogrešan način jer je trebalo da budemo bolji defanzivno".

Uprkos svemu, Sferopulos se nada boljim danima uz novajlije: "Vjerujem da ćemo kada se priključe Motiejunas i Jago dos Santos imati roster koji će biti kompetitivniji".

Šta dalje za Crvenu zvezdu?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda već u ponedjeljak igra protiv Zadra na startu ABA lige, dok joj zatim dolaze tri utakmice Evrolige u samo sedam dana. Zvezda će morati da se "vadi" protiv Fenerbahčea, osvajača Evrolige, kome ide "na noge" 10. oktobra, a ukoliko izgubi biće na katastrofalnih 0-3.

Dobra vijest je da je Zvezda tokom priprema već igrala protiv Fenerbahčea i pobijedila ga, prošle sezone je napravila takođe "brejk" u Istanbulu, pa stoga ima na osnovu čega da zasniva optimizam.

Nakon toga dolazi "duplo kolo" Evrolige u kome će Zvezda igrati obje utakmice na domaćem terenu i to bi morala da iskoristi, ali rivali nisu nimalo laki. Prvo u "Beogradsku arenu" dolazi Žalgiris (14. oktobar), koga Zvezda nije pobijedila četiri godine, a zatim Real Madrid (17. oktobar) od koga nije bila bolja tri sezone. Ipak, dobra vijest je da je ekipa u tranzicionom periodu i još se traži tako da bi crveno-bijeli tu mogli da traže šansu.



