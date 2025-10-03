logo
Protiv Zvezde vikao "najbolji sam na svijetu": Razbio je crveno-bijele u Evroligi, ništa mu nisu mogli

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Njemački košarkaš Andreas Obst odigrao je protiv Zvezde sjajan meč i bio pun samopouzdanja.

Andreas Obst pogodio devet trojki protiv Crvene zvezde Izvor: Screenshot/TV Arena sport

Šuter Bajerna Andreas Obst (29) izrešetao je Crvenu zvezdu i ubacio čak devet trojki u pobjedi protiv srpskog tima u Minhenu. Poznati njemački "snajperista" ušao je u ritam i kada je tako, od njega nema odbrane ni jačoj odbrani od Zvezdine u ovom, veoma teškom trenutku crveno-bijelih.

U jednom trenutku je slaveći svoj koš pokazivao prstom ka sebi i vikao: "Najbolji sam na svijetu". 

Završio je Obst meč sa čak 31 ubačenim poenom, kao i sa devet ubačenih trojki iz 16 pokušaja. Sa posljednje tri, u posljednjoj četvrtini, "dotukao je" tada već potpuno posustale crveno-bijele.

Dugogodišnji as Bajerna i šampion Evrope i svijeta sa Njemačkom pun je samopouzdanja ušao u novu sezonu, jer je ovog ljeta ostvario još jedan veliki uspjeh sa reprezentacijom - osvajanje Eurobasketa.

Bila je to njegova treća velika medalja sa nacionalnim timom, nakon bronze na Eurobasketu 2022. i zlata sa Mundobasketa 2023. S obzirom na to kako je raspucan ušao i u ovu sezonu, riječi koje je vikao protiv Zvezde nisu bez utemeljenja.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Bajern je ušao u sezonu sa skorom 1-1 i Obsta čeka veoma važna uloga i ove takmičarske godine.

košarka Andreas Obst KK Crvena zvezda KK Bajern

