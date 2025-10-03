Uzalud "vanzemaljska" partija Vejda Boldvina: Žalgiris na vrhu Evrolige, pao šampion Evrope

Sjajan meč gledali smo u Kaunasu, Fenerbahče je nadoknadio veliki minus, ali nije uspio da "okrene" Žalgiris.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Žalgirisa zabilježili su drugu pobjedu u novoj sezoni Evrolige i za sada su jedini neporaženi tim. Nakon što su u prvom kolu savladali Monako, pao je i šampion Evrope poslije totalne drame u Kaunasu - 84:81. Nije Fenerbahčeu vrijedio ni Vejd Boldvin koji je meč završio sa 36 poena, ni neka loša rješenja litvanskog tima u posljednjoj dionici, pa će meč sa Crvenom zvezdom dočekati sa polovičnim učinkom.

Košarkaši Žalgirisa su vodili tokom tri četvrtine, na startu posljednje dionice su imali velikih +14, ali se istanbulski velikan postarao da režira pravu dramu. Za to je bio najzaslužniji sjajni Boldvin, ali su Vilijams-Gos i Francisko spriječili veliki preokret.

Nažalost, osim poraza, Šarunas Jasikevičijus ima dodatni problem, a to je povreda Brendona Bostona koji se povrijedio na kraju prve dionice. On se sudario sa saigračem Vejdom Boldvinom, a dodatna otežavajuća okolonost je to što povrijedio isti skočni zglob koji je operisao ranije ove godine. Odmah je bilo jasno da je situacija loša, pošto je napustio teren uz pratnju medicinskog tima.

U pobjedničkom timu se istakao Vilijams-Gos sa 20, Silvan Fransisko sa 18 i Mozes Rajt sa 11 poena i 4 skoka. Sa druge strane je dominirao pomenuti Boldvin koji je sakupio 36 poena, uz šut 5/8 za tri poena. Pratili su ga Hol sa 12 i Orton-Taker sa 10 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!