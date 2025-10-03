logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uzalud "vanzemaljska" partija Vejda Boldvina: Žalgiris na vrhu Evrolige, pao šampion Evrope

Uzalud "vanzemaljska" partija Vejda Boldvina: Žalgiris na vrhu Evrolige, pao šampion Evrope

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sjajan meč gledali smo u Kaunasu, Fenerbahče je nadoknadio veliki minus, ali nije uspio da "okrene" Žalgiris.

Evroliga Žalgiris pobijedio Fenerbahče Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Žalgirisa zabilježili su drugu pobjedu u novoj sezoni Evrolige i za sada su jedini neporaženi tim. Nakon što su u prvom kolu savladali Monako, pao je i šampion Evrope poslije totalne drame u Kaunasu - 84:81. Nije Fenerbahčeu vrijedio ni Vejd Boldvin koji je meč završio sa 36 poena, ni neka loša rješenja litvanskog tima u posljednjoj dionici, pa će meč sa Crvenom zvezdom dočekati sa polovičnim učinkom.

Košarkaši Žalgirisa su vodili tokom tri četvrtine, na startu posljednje dionice su imali velikih +14, ali se istanbulski velikan postarao da režira pravu dramu. Za to je bio najzaslužniji sjajni Boldvin, ali su Vilijams-Gos i Francisko spriječili veliki preokret. 

Nažalost, osim poraza, Šarunas Jasikevičijus ima dodatni problem, a to je povreda Brendona Bostona koji se povrijedio na kraju prve dionice. On se sudario sa saigračem Vejdom Boldvinom, a dodatna otežavajuća okolonost je to što povrijedio isti skočni zglob koji je operisao ranije ove godine. Odmah je bilo jasno da je situacija loša, pošto je napustio teren uz pratnju medicinskog tima.

U pobjedničkom timu se istakao Vilijams-Gos sa 20, Silvan Fransisko sa 18 i Mozes Rajt sa 11 poena i 4 skoka. Sa druge strane je dominirao pomenuti Boldvin koji je sakupio 36 poena, uz šut 5/8 za tri poena. Pratili su ga Hol sa 12 i Orton-Taker sa 10 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka KK Žalgiris KK Fenerbahče

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC